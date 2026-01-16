Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тени

Вы узнаете:
- Какие многолетние цветы выбрать для солнца и тени
- Как минимально ухаживать за растениями в саду
- Какие цветы привлекают полезных насекомых и пчел
Каждый садовод мечтает о цветах, которые будут радовать глаз с весны до поздней осени. Идеальным выбором для этого становятся многолетние растения — они не требуют частого полива и регулярного внесения удобрений, долговечны и неприхотливы, а их цветение украшает клумбу и сад весь сезон, отмечают эксперты ТСН.
Главред решил рассказать, какие лучшие неприхотливые цветы подобрать для солнечных и затененных участков
Лаванда: нежный аромат и устойчивость
Лаванда — это не только нежный фиолетовый цвет и приятный аромат, но и необычайная неприхотливость. Растение стойко переносит жару и засуху, не требует частого полива и подкормки. Компактные кустики формируют аккуратные бордюры, а цветы привлекают полезных насекомых, поддерживающих здоровье сада.
Хоста: красота в тени
Хоста — идеальное растение для затененных участков. Она быстро растет, образует густые декоративные кусты и хорошо выглядит даже без цветения. Разнообразная листва придает саду декоративность, а уход ограничивается лишь редким поливом в засуху.
Алисум многолетний: плотный цветочный ковер
Алисум многолетний создает плотный цветочный ковер, который радует глаз с ранней весны до поздней осени. Мелкие ароматные цветы привлекают пчел и шмелей, а неприхотливость позволяет высаживать растение даже вдоль узких бордюров. Минимальный уход нужен только в жару.
Эхинацея: яркие цвета
Эхинацея известна яркими соцветиями и устойчивостью к любым погодным условиям. Она не требует частого полива или подкормки, а насыщенные цвета украсят сад даже в жаркое лето. Помимо декоративной ценности, эхинацея обладает и целебными свойствами, что делает ее незаменимой в саду.
Подробнее о выборе многолетних растений для солнечных участков смотрите в видео.
Читайте также:
- Может уничтожить 70% урожая: чем опасен лед на деревьях и как спасти свой сад
- Не только вода: эксперт назвал три вещи, которые мешают орхидее расцвести
- До весны точно не долежит: почему гниет лук и что с этим делать
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред