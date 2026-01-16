Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тени

Какие многолетние растения долго цветут и украшают сад без сложного ухода.

Как хоста превращает тенистые участки в красивые декоративные уголки сада / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие многолетние цветы выбрать для солнца и тени

Как минимально ухаживать за растениями в саду

Какие цветы привлекают полезных насекомых и пчел

Каждый садовод мечтает о цветах, которые будут радовать глаз с весны до поздней осени. Идеальным выбором для этого становятся многолетние растения — они не требуют частого полива и регулярного внесения удобрений, долговечны и неприхотливы, а их цветение украшает клумбу и сад весь сезон, отмечают эксперты ТСН.

Главред решил рассказать, какие лучшие неприхотливые цветы подобрать для солнечных и затененных участков

Лаванда: нежный аромат и устойчивость

Лаванда — это не только нежный фиолетовый цвет и приятный аромат, но и необычайная неприхотливость. Растение стойко переносит жару и засуху, не требует частого полива и подкормки. Компактные кустики формируют аккуратные бордюры, а цветы привлекают полезных насекомых, поддерживающих здоровье сада.

Хоста: красота в тени

Хоста — идеальное растение для затененных участков. Она быстро растет, образует густые декоративные кусты и хорошо выглядит даже без цветения. Разнообразная листва придает саду декоративность, а уход ограничивается лишь редким поливом в засуху.

Алисум многолетний: плотный цветочный ковер

Алисум многолетний создает плотный цветочный ковер, который радует глаз с ранней весны до поздней осени. Мелкие ароматные цветы привлекают пчел и шмелей, а неприхотливость позволяет высаживать растение даже вдоль узких бордюров. Минимальный уход нужен только в жару.

Эхинацея: яркие цвета

Эхинацея известна яркими соцветиями и устойчивостью к любым погодным условиям. Она не требует частого полива или подкормки, а насыщенные цвета украсят сад даже в жаркое лето. Помимо декоративной ценности, эхинацея обладает и целебными свойствами, что делает ее незаменимой в саду.

Подробнее о выборе многолетних растений для солнечных участков смотрите в видео.

