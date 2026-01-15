До весны точно не долежит: почему гниет лук и что с этим делать

Вы узнете:
- При каких условиях нужно хранить лук
- Где его держать противопоказано
Лук — одна из ключевых овощных культур на украинских огородах. Его выращивают почти на каждом участке, однако далеко не весь урожай доживает до весны. Многие хозяева сталкиваются с проблемой: лук начинает гнить, плесневеть или прорастать уже через несколько месяцев после уборки.
Эксперты выделяют пять самых распространенных ошибок, из-за которых урожай начинает гнить.
1. Уборка во влажную погоду
Если выкопать лук слишком рано или после дождей, его кожура не успевает как следует подсохнуть. Влага внутри головок — прямая причина гниения при хранении, пишет РБК Украина.
2. Недостаточная сушка урожая
Лук необходимо сушить не менее 10–14 дней в хорошо проветриваемом месте. Если убрать его в подвал или кладовку сырым, потери будут неизбежны.
3. Повреждения при сборе
Даже небольшие порезы, трещины или удары во время уборки открывают доступ бактериям и грибкам. Такой лук портится первым.
4. Неправильная температура и влажность
Оптимальные условия хранения:
- температура — от +1 до +5 °C;
- влажность — 60–70%.
В тепле лук начинает прорастать, а при повышенной влажности — быстро гниет.
5. Хранение в полиэтиленовых пакетах
Полиэтилен не пропускает воздух, внутри образуется конденсат, который буквально "убивает" урожай за считанные недели.
Как правильно хранить лук
Чтобы лук не гнил и не прорастал, специалисты советуют:
- отбирать только здоровые, хорошо высушенные головки;
- хранить лук в сетках, деревянных ящиках или корзинах;
- держать запасы в сухом, темном и прохладном месте;
- раз в месяц перебирать лук и удалять испорченные экземпляры.
Народные способы хранения лука
Украинские огородники используют проверенные десятилетиями методы:
Лук в косах — классический способ, при котором головки хорошо проветриваются даже в квартире.
В золе или опилках — сухой слой защищает от влаги и гниения.
В сетках под потолком — старый, но эффективный вариант без погреба.
В луковой шелухе — снижает контакт с влажным воздухом.
Какие сорта лука лучше хранятся
Даже при идеальных условиях многое зависит от сорта. По отзывам агрономов и фермеров, лучше всего хранятся:
- Стригуновский
- Штутгартен Ризен
- Золотой куле
- Ялтинский
- Бессоновский местный
- Кармен
- Даниловский
Смотрите видео о том, как сохранить лук до весны:
Вам может быть интересно:
- Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменима
- Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к весне
- Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред