До весны точно не долежит: почему гниет лук и что с этим делать

Чаще всего лук гниет не из-за плохого сорта, а из-за ошибок при уборке и хранении.

Лук — одна из ключевых овощных культур на украинских огородах. Его выращивают почти на каждом участке, однако далеко не весь урожай доживает до весны. Многие хозяева сталкиваются с проблемой: лук начинает гнить, плесневеть или прорастать уже через несколько месяцев после уборки.

Эксперты выделяют пять самых распространенных ошибок, из-за которых урожай начинает гнить.

1. Уборка во влажную погоду

Если выкопать лук слишком рано или после дождей, его кожура не успевает как следует подсохнуть. Влага внутри головок — прямая причина гниения при хранении, пишет РБК Украина.

2. Недостаточная сушка урожая

Лук необходимо сушить не менее 10–14 дней в хорошо проветриваемом месте. Если убрать его в подвал или кладовку сырым, потери будут неизбежны.

3. Повреждения при сборе

Даже небольшие порезы, трещины или удары во время уборки открывают доступ бактериям и грибкам. Такой лук портится первым.

4. Неправильная температура и влажность

Оптимальные условия хранения:

температура — от +1 до +5 °C ;

; влажность — 60–70%.

В тепле лук начинает прорастать, а при повышенной влажности — быстро гниет.

5. Хранение в полиэтиленовых пакетах

Полиэтилен не пропускает воздух, внутри образуется конденсат, который буквально "убивает" урожай за считанные недели.

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Как правильно хранить лук

Чтобы лук не гнил и не прорастал, специалисты советуют:

отбирать только здоровые, хорошо высушенные головки;

хранить лук в сетках, деревянных ящиках или корзинах;

держать запасы в сухом, темном и прохладном месте;

раз в месяц перебирать лук и удалять испорченные экземпляры.

Народные способы хранения лука

Украинские огородники используют проверенные десятилетиями методы:

Лук в косах — классический способ, при котором головки хорошо проветриваются даже в квартире.

В золе или опилках — сухой слой защищает от влаги и гниения.

В сетках под потолком — старый, но эффективный вариант без погреба.

В луковой шелухе — снижает контакт с влажным воздухом.

Какие сорта лука лучше хранятся

Даже при идеальных условиях многое зависит от сорта. По отзывам агрономов и фермеров, лучше всего хранятся:

Стригуновский

Штутгартен Ризен

Золотой куле

Ялтинский

Бессоновский местный

Кармен

Даниловский

