Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лук

Следуя простым правилам ваш урожай пролежит до весны.

С чем нельзя хранить лук

Как правильно хранить овощ

Нет ничего неприятнее, чем достать луковицу для ужина и обнаружить, что она испортилась. Эксперты объясняют: причина часто кроется в неправильном хранении.

Лук и картофель — не соседи

Лук портится быстрее, если хранить его рядом с картофелем. Всё дело во влажности, которой богат картофель, пишет express. Из-за нее лук может потечь и сгнить. Но и в обратную сторону работает та же схема: лук выделяет этилен, ускоряющий созревание картофеля, что приводит к его преждевременной порче.

Как хранить лук правильно

Национальная луковая ассоциация (NOA) рекомендует держать лук в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей. При этом:

снимайте пластиковую упаковку после покупки — она задерживает влагу и провоцирует плесень;

используйте сетчатые пакеты или контейнеры с вентиляцией, чтобы избежать гнили;

не роняйте луковицы — синяки сокращают срок хранения.

Нарезанный лук лучше всего хранить в герметичном контейнере в холодильнике — так он сохранится до недели.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Что важно знать о картофеле

Картофель тоже требует правильных условий:

не храните его в полиэтиленовых пакетах — используйте бумажный пакет или корзину;

держите клубни в темном и прохладном месте — подвале, шкафу или даже в холодильнике;

выбрасывайте картофель, если он позеленел, стал мягким или появился неприятный запах.

Эксперты Tesco отмечают: склизкая или влажная кожица — явный признак, что продукт испортился.

