Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лук

- С чем нельзя хранить лук
- Как правильно хранить овощ
Нет ничего неприятнее, чем достать луковицу для ужина и обнаружить, что она испортилась. Эксперты объясняют: причина часто кроется в неправильном хранении.
Лук и картофель — не соседи
Лук портится быстрее, если хранить его рядом с картофелем. Всё дело во влажности, которой богат картофель, пишет express. Из-за нее лук может потечь и сгнить. Но и в обратную сторону работает та же схема: лук выделяет этилен, ускоряющий созревание картофеля, что приводит к его преждевременной порче.
Как хранить лук правильно
Национальная луковая ассоциация (NOA) рекомендует держать лук в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, подальше от прямых солнечных лучей. При этом:
- снимайте пластиковую упаковку после покупки — она задерживает влагу и провоцирует плесень;
- используйте сетчатые пакеты или контейнеры с вентиляцией, чтобы избежать гнили;
- не роняйте луковицы — синяки сокращают срок хранения.
Нарезанный лук лучше всего хранить в герметичном контейнере в холодильнике — так он сохранится до недели.
Что важно знать о картофеле
Картофель тоже требует правильных условий:
- не храните его в полиэтиленовых пакетах — используйте бумажный пакет или корзину;
- держите клубни в темном и прохладном месте — подвале, шкафу или даже в холодильнике;
- выбрасывайте картофель, если он позеленел, стал мягким или появился неприятный запах.
Эксперты Tesco отмечают: склизкая или влажная кожица — явный признак, что продукт испортился.
Смотрите видео о том, как сохранить лук до весны:
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
