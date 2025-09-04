Забудьте о луковой гнили: садовод показала неожиданный метод посадки под зиму

Садовница объясняет, что осенняя посадка лука формирует крепкую корневую систему и обеспечивает раннее созревание.

Использование проверенных сортов способствует высокой урожайности и устойчивости к зимовке / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какие сорта лука лучше сажать под зиму и почему

Как подготовить почву и луковицы для осенней посадки

Какие секреты ухода и мульчирования обеспечивают щедрый урожай

Осенняя посадка лука - это не просто тренд, а проверенный метод, который обеспечивает качественный и ранний урожай.

Главред решил рассказать о секретах осенней посадки лука под зиму

Опытная садовод и огородница на YouTube-канале "Огородница из Одессы" рассказывает, как правильно сажать лук осенью, чтобы получить ранний, здоровый и щедрый урожай.

Преимущества осенней посадки лука осенью

По словам эксперта, осенняя посадка снижает риск поражения луковой мухой и другими болезнями. Растения, высаженные осенью, весной быстрее растут благодаря крепкой корневой системе и закаленным росткам. Озимый лук созревает раньше - часто уже в июле - и лучше противостоит вредителям и грибковым заболеваниям благодаря более короткому пребыванию в почве.

Выбор луковиц для посадки

Для осенней посадки рекомендуется выбирать здоровые луковицы без повреждений, гнили и признаков фузариоза. Не подходят проросшие, засохшие или деформированные луковицы, а также те, что имеют налет или следы гнили. Качественный посадочный материал - залог будущего урожая.

Место для посадки

Лук не переносит застоя воды, поэтому грядки должны быть сухими и хорошо освещенными. Высокие грядки (не менее 20 см) особенно важны на низинах или участках с близким залеганием грунтовых вод, чтобы избежать загнивания и болезней.

Лучшие сорта для осенней посадки

Садовод советует сорта "Радар", "Шекспир" и "Стурон", которые хорошо зимуют, формируют крупные головки и показывают высокую урожайность при посадке под зиму.

Оптимальное время посадки

Наилучший период - когда температура почвы +1...+3°С, обычно середина или конец ноября. Сажать слишком рано (сентябрь-октябрь) не стоит, потому что лук может прорасти до зимы и погибнуть от морозов. Эксперт советует учитывать региональные климатические условия и лунный календарь.

Подготовка почвы и предпосадочные мероприятия

Перед посадкой грядку перекапывают и вносят удобрения или золу. Борозды для посадки делают на глубину около 5 см. Луковицы советуют замачивать на 30 минут в солевом растворе (1 ст. л. соли на 1 л воды) для защиты от нематод.

Мульчирование и уход зимой

После посадки грядку укрывают толстым слоем мульчи (15 см) из соломы, сена, опилок или компоста. Мульча удерживает тепло, защищает от морозов, сохраняет влагу и предотвращает промерзание почвы. Весной ростки легко прорастают даже через слой мульчи, а снег, который она удерживает, дополнительно питает растения.

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

