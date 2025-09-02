Минутное дело: как понять, что тыква спелая и будет храниться всю зиму

Вы узнаете:
Чтобы тыква хорошо хранилась, важно вовремя понять, что тыква созрела и можно смело снимать её с грядки. Опытные огородники советуют ориентироваться на несколько признаков зрелости, которые помогут определить, когда убирать тыкву на хранение.
Плотная кожура тыквы
Главный сигнал — плотная кожура тыквы. Если надавить пальцем и вмятина не остаётся, значит плод готов. Исключение составляют мускатные сорта, где зрелость лучше определять по окрасу: жёлтый, оранжевый или коричневый оттенок и матовая поверхность.
Чёткий рисунок на тыкве
Второй важный показатель — чёткий рисунок на тыкве. У спелых сортов полосы и пятна становятся яркими и контрастными. Если рисунок размытый или бледный — это явный признак, что плод ещё не достиг зрелости.
Жёсткая плодоножка у тыквы
Третий знак — жёсткая плодоножка у тыквы. У спелого овоща она становится сухой, древесной и меняет цвет с зелёного на серо-коричневый. Это значит, что питание от растения прекратилось, и плод полностью готов к хранению.
Если вы заметили все эти признаки спелой тыквы, значит урожай пора снимать. А чтобы он сохранился подольше, плоды желательно оставить на 10–14 дней в тёплом и проветриваемом месте, после чего можно закладывать на хранение.
