Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаю

Огородница советует хранить тыквы в прохладных местах с плодоножками, чтобы они оставались вкусными и пригодными до весны.

https://glavred.info/sad-ogorod/tykva-budet-kak-med-dve-veshchi-v-sentyabre-i-sosedi-budut-zavidovat-vashemu-urozhayu-10690745.html Ссылка скопирована

Огородники используют зольный настой чтобы обеспечить тыквам калий и ускорить их созревание на грядке / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как сделать тыквы сладкими осенью

Чем подкармливать для лучшего урожая

Как хранить тыквы до весны

Сентябрь - ключевой месяц для ухода за тыквами, ведь именно сейчас от правильных действий зависит, насколько сладкими и вкусными они будут зимой.

Главред решил рассказать, как вырастить сладкие и большие тыквы.

видео дня

"Огородница из Одессы", опытная садовод, поделилась своим опытом, как помочь плодам созреть и стать вкуснее.

Сентябрьские подкормки: ключ к спелости

По словам эксперта, в сентябре тыквы нуждаются в двух важных подкормках. Первое - это зольный настой. Он является прекрасным источником калия, который способствует созреванию плодов и улучшает их вкус.

Рецепт зольного настоя:

Возьмите один стакан древесной золы.

Залейте ее тремя литрами горячей воды.

Дайте настояться 2-3 дня.

После этого разведите полученную жидкость в ведре воды.

Щедро полейте тыквы под корень в теплое, солнечное утро.

Чтобы растения лучше усваивали калий, через несколько дней стоит провести вторую подкормку - дрожжевую. Дрожжи активизируют полезные микроорганизмы в почве, улучшая поглощение питательных веществ.

Рецепт дрожжевого настоя:

Разведите 100 граммов дрожжей в ведре воды.

Добавьте столовую ложку сахара.

Дайте смеси перебродить в течение суток.

Используйте для полива тыкв.

Дополнительные агротехнические мероприятия

Кроме подкормок, садовод рекомендует обрезать плети, оставляя только по три листа после последней тыквы. Также важно удалить ненужные цветы и молодые завязи, чтобы растение направило все силы на созревание уже сформированных плодов.

Правильный сбор и хранение урожая

Эксперт советует собирать тыквы, когда их хвостик становится почти сухим. Также о готовности свидетельствует звонкий звук при простукивании плода.

Важные правила сбора и хранения:

Собирайте тыквы с плодоножками.

Не мойте их, а лишь осторожно протрите от грязи.

Если на плоде есть повреждения или признаки гнили, его следует сразу использовать.

Для длительного хранения идеально подходят прохладные места, такие как погреб или пол у входа, где тыквы могут лежать до весны, сохраняя свой вкус и аромат.

Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете собрать богатый урожай и наслаждаться вкусными тыквами в течение всей зимы.

Подробнее с советами можно ознакомиться в видео на канале "Огородница из Одессы".

Читайте также:

Об источнике: Огородница из Одессы Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред