Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаю

Сентябрь - ключевой месяц для ухода за тыквами, ведь именно сейчас от правильных действий зависит, насколько сладкими и вкусными они будут зимой.
Главред решил рассказать, как вырастить сладкие и большие тыквы.
"Огородница из Одессы", опытная садовод, поделилась своим опытом, как помочь плодам созреть и стать вкуснее.
Сентябрьские подкормки: ключ к спелости
По словам эксперта, в сентябре тыквы нуждаются в двух важных подкормках. Первое - это зольный настой. Он является прекрасным источником калия, который способствует созреванию плодов и улучшает их вкус.
Рецепт зольного настоя:
- Возьмите один стакан древесной золы.
- Залейте ее тремя литрами горячей воды.
- Дайте настояться 2-3 дня.
- После этого разведите полученную жидкость в ведре воды.
- Щедро полейте тыквы под корень в теплое, солнечное утро.
Чтобы растения лучше усваивали калий, через несколько дней стоит провести вторую подкормку - дрожжевую. Дрожжи активизируют полезные микроорганизмы в почве, улучшая поглощение питательных веществ.
Рецепт дрожжевого настоя:
- Разведите 100 граммов дрожжей в ведре воды.
- Добавьте столовую ложку сахара.
- Дайте смеси перебродить в течение суток.
- Используйте для полива тыкв.
Дополнительные агротехнические мероприятия
Кроме подкормок, садовод рекомендует обрезать плети, оставляя только по три листа после последней тыквы. Также важно удалить ненужные цветы и молодые завязи, чтобы растение направило все силы на созревание уже сформированных плодов.
Правильный сбор и хранение урожая
Эксперт советует собирать тыквы, когда их хвостик становится почти сухим. Также о готовности свидетельствует звонкий звук при простукивании плода.
Важные правила сбора и хранения:
- Собирайте тыквы с плодоножками.
- Не мойте их, а лишь осторожно протрите от грязи.
- Если на плоде есть повреждения или признаки гнили, его следует сразу использовать.
- Для длительного хранения идеально подходят прохладные места, такие как погреб или пол у входа, где тыквы могут лежать до весны, сохраняя свой вкус и аромат.
Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете собрать богатый урожай и наслаждаться вкусными тыквами в течение всей зимы.
Подробнее с советами можно ознакомиться в видео на канале "Огородница из Одессы".
Об источнике: Огородница из Одессы
Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.
