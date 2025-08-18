Укр
Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаю

Руслан Иваненко
18 августа 2025, 18:57
Огородница советует хранить тыквы в прохладных местах с плодоножками, чтобы они оставались вкусными и пригодными до весны.
Тыква
Огородники используют зольный настой чтобы обеспечить тыквам калий и ускорить их созревание на грядке / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как сделать тыквы сладкими осенью
  • Чем подкармливать для лучшего урожая
  • Как хранить тыквы до весны

Сентябрь - ключевой месяц для ухода за тыквами, ведь именно сейчас от правильных действий зависит, насколько сладкими и вкусными они будут зимой.

Главред решил рассказать, как вырастить сладкие и большие тыквы.

"Огородница из Одессы", опытная садовод, поделилась своим опытом, как помочь плодам созреть и стать вкуснее.

Сентябрьские подкормки: ключ к спелости

По словам эксперта, в сентябре тыквы нуждаются в двух важных подкормках. Первое - это зольный настой. Он является прекрасным источником калия, который способствует созреванию плодов и улучшает их вкус.

Рецепт зольного настоя:

  • Возьмите один стакан древесной золы.
  • Залейте ее тремя литрами горячей воды.
  • Дайте настояться 2-3 дня.
  • После этого разведите полученную жидкость в ведре воды.
  • Щедро полейте тыквы под корень в теплое, солнечное утро.

Чтобы растения лучше усваивали калий, через несколько дней стоит провести вторую подкормку - дрожжевую. Дрожжи активизируют полезные микроорганизмы в почве, улучшая поглощение питательных веществ.

Рецепт дрожжевого настоя:

  • Разведите 100 граммов дрожжей в ведре воды.
  • Добавьте столовую ложку сахара.
  • Дайте смеси перебродить в течение суток.
  • Используйте для полива тыкв.

Дополнительные агротехнические мероприятия

Кроме подкормок, садовод рекомендует обрезать плети, оставляя только по три листа после последней тыквы. Также важно удалить ненужные цветы и молодые завязи, чтобы растение направило все силы на созревание уже сформированных плодов.

Правильный сбор и хранение урожая

Эксперт советует собирать тыквы, когда их хвостик становится почти сухим. Также о готовности свидетельствует звонкий звук при простукивании плода.

Важные правила сбора и хранения:

  • Собирайте тыквы с плодоножками.
  • Не мойте их, а лишь осторожно протрите от грязи.
  • Если на плоде есть повреждения или признаки гнили, его следует сразу использовать.
  • Для длительного хранения идеально подходят прохладные места, такие как погреб или пол у входа, где тыквы могут лежать до весны, сохраняя свой вкус и аромат.

Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете собрать богатый урожай и наслаждаться вкусными тыквами в течение всей зимы.

Подробнее с советами можно ознакомиться в видео на канале "Огородница из Одессы".

Об источнике: Огородница из Одессы

Лариса из Одесской области ведет канал "Огородница из Одессы" о собственном опыте выращивания клубники, огурцов, томатов и других культур на даче и в частном доме. Она делится практическими советами и демонстрирует свои методы.

