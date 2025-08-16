Портулак, пырей, амброзия: как избавиться от сорняков на огороде навсегда

Сорняки могут вырасти ещё больше, если бороться с ними неправильно.

https://glavred.info/sad-ogorod/portulak-pyrey-ambroziya-kak-izbavitsya-ot-sornyakov-na-ogorode-navsegda-10690265.html Ссылка скопирована

Как избавиться от сорняков на участке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как бороться с портулаком и одуванчиками

Почему использование культиватора способствует размножению пырея

Что поможет избавиться от амброзии на участке

Сорняки легко захватывают территорию. Если вы боретесь с ними неправильно, то это может привести к тому, что амброзия, вьюнок, одуванчик, пырей и портулак будут размножаться еще сильнее.

видео дня

Автор Youtube-канала Игорь критикует рассказал, как избавиться от сорняков, и сделать э то максимально эффективно.

По словам садовода, портулак — один из самых коварных сорняков. Если уничтожать его неправильно, то он может разрастись о по всему огороду.

Портулак ни в коем случае нельзя бросать в компост. В отличие от других сорняков, его семена не перегнивают, а сохраняют всхожесть. Разбросав потом такой компост по саду, вы сами распространяете портулак.

Также этот сорняк нельзя выбрасывать просто на землю. Даже в сорванном и подсохшем стебле успевают дозреть семена. Поэтому портулак нужно полностью убирать с участка.

Но самое интересное - портулак можно есть. Из него делают салаты, супы, приправы к мясу.

Более детально о методах борьбы с этим сорняком вы можете почитать в материале: Как уничтожить портулак на огороде: китайский метод борьбы с коварным сорняком.

Как избавиться от пырея на огороде

Пырей — бич для тех огородников, которые сажают картошку. С пыреем нельзя бороться при помощи культиватора. Его корни длинные, и когда их рубит мотокультиватор, каждый кусочек длиной 5 см может дать новое растение. Лучший метод борьбы с этим сорняком — глубокая вспашка плугом или перекопка лопатой крупными глыбами перед морозами. За зиму около 80% корней вымерзают. Весной останется только собрать оставшиеся корешки.

Как избавиться от вьюнка на огороде

Вьюнок постоянно отрастает от глубоких корней. Но у него есть одна полезная особенность — он первым показывает появление мучнистой росы. Если вьюнок побелел — пора обрабатывать растения золой.

Бороться с вьюнком лучше тогда, когда плети уже длинные. В этом случае можно вырвать сразу больше, а корни к этому моменту уже будут истощены.

Как избавиться от одуванчика на участке

Одуванчик имеет мощный корень и быстро распространяется семенами. Самый простой способ борьбы — регулярное скашивание именно в момент цветения. Если косить его коротко в фазе жёлтых цветков, то он не успеет выбросить семена.

Таким образом, за сезон одуванчик буквально "устанет", и на следующий год его станет в разы меньше.

Еще один способ борьбы с одуванчиком довольно радикальный. Игорь советует завести гусей. Они съедают одуванчики за один сезон. Но у этого метода есть минус: амброзию гуси не трогают, и она быстро займёт пустое место.

Амброзия — главный захватчик: как с ней бороться

Секрет борьбы с амброзией прост: это растение не переносит конкуренции и скашивания.

Амброзия всегда появляется на пустых местах — вдоль дорог, на "лысинах" в поле или в заброшенном огороде.Если не давать ей пустого пространства (например, засеяв клевером) и регулярно коротко косить, она перестанет размножаться. Таким образом, за три года от амброзии можно полностью избавиться.

Смотрите видео - Как избавиться от сорняков на участке навсегда:

Как писал Главред, большинство садоводов знакомы с проблемой, когда рядом с деревьями ближе к стволу появляется множество побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Корневая или дикая поросль растет постоянно под яблоней, сливой, вишней и другими деревьями и со временем может стать серьезной проблемой. Опытный садовод поделился, как избавиться от поросли.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред