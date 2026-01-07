Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

Бельгия внесет вклад в сохранение мира после войны. Детали раскрыл премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения мира в Украине / Коллаж: Главред, фото: x.com/Bart_DeWever, pixabay.com

Кратко:

Бельгия предоставит Украине авиацию и военно-морские силы

Договоренности обсуждались на заседании "Коалиции желающих" в Париже

Цель миссии — сдерживание России от повторной агрессии

После завершения российско-украинской войны Бельгия предоставит свою авиацию и флот для сохранения мира в Украине. Соответствующие договоренности обсуждались во время заседания "Коалиции желающих" в Париже. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

"Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий, направленных на сохранение мира в Украине после окончания войны", — написал Вевер в соцсети Х.

По его словам, участие Бельгии будет сосредоточено на тех направлениях, где она имеет необходимые возможности.

"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также проведении тренировок, где Бельгия может сделать конкретный и значительный вклад", — отметил Вевер.

Он также подчеркнул, что усилия "коалиции желающих" будут подкреплены надежной поддержкой со стороны США, а будущий мониторинг ситуации с безопасностью планируется осуществлять под руководством Вашингтона. Это должно обеспечить эффективное сдерживание России от повторной агрессии и способствовать долгосрочной стабильности в регионе.

Заседание Коалиции желающих: какие решения были приняты

Как писал Главред, 6 января 2026 года в Париже состоялись переговоры лидеров "Коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Соединенных Штатов и около 35 стран, на которых обсуждали гарантии безопасности для Украины, механизмы поддержки и возможные условия прекращения огня в войне с Россией.

Зеленский вместе с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях по размещению многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он подчеркнул, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова присоединиться к гарантиям безопасности Украины и Европы, однако только после заключения мирного соглашения. В частности, Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

Гарантии безопасности для Украины / Инфографика: Главред

В каком случае Трамп поддержит гарантии безопасности Украины: мнение эксперта

В случае публичного заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обещания будут выполнены. Такое мнение озвучил бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, пишет УНИАН.

По его словам, вопрос гарантий безопасности не зависит исключительно от позиции Вашингтона. Решающим фактором станет также то, на какие шаги согласятся российские власти.

Экс-чиновник назвал нынешнюю позицию Кремля - полный отказ от любых западных гарантий для Украины - "оторванной от реальности".

По словам Гоффа, именно готовность России к компромиссам будет определять, насколько реалистичными могут быть будущие договоренности по безопасности Украины.

Что такое "Коалиция желающих" О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела. Официальное название — "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант — "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing). Ключевой предмет обсуждения участников коалиции – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников. Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Британия. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков. Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие. Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

