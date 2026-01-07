Укр
Звонок в Кремль и войска в Украине - Макрон раскрыл новую стратегию мира

Руслан Иваненко
7 января 2026, 02:10
За його словами, Туреччина готова відповідати за морський компонент гарантій безпеки для України.
Макрон, Путин, НАТО
Макрон сообщил о возможном развертывании французских войск в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NATO, kremlin.ru

Кратко:

  • Макрон заявил о возможном направлении тысяч французских солдат
  • США будут контролировать мониторинг прекращения огня
  • Турция отвечает за морской компонент гарантий безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после заключения мирного соглашения в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Об этом пишет Le Monde.

"Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира в Украине после прекращения огня. После подписания мирного соглашения мы хотим, во-первых, предоставить изображения и данные наблюдений (...), во-вторых, мы будем участвовать в восстановлении украинской армии, и в-третьих, мы продемонстрировали свою готовность быть развернутыми в составе этих многонациональных сил. Это не силы, которые мы обязуемся участвовать в боевых действиях. Это силы обеспечения после подписания мирного соглашения", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что речь идет о "потенциале в несколько тысяч военнослужащих" и повторил, что эти силы не будут вовлечены в боевые действия.

Роль других стран

По словам президента Франции, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины. Соединенные Штаты, со своей стороны, возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня.

"Этот парижский саммит изменил то, что впервые состоялось сотрудничество между "Коалицией желающих", украинцами и американцами, и американцы заявили о своей готовности к этому... Вот что изменилось за последние недели. Именно они будут руководить мониторингом прекращения огня, то есть всей работой, связанной с определением того, нарушается граница или нет", - отметил Макрон.

На вопрос о возобновлении диалога с российским президентом Владимиром Путиным, он ответил, что "в ближайшие недели он будет реорганизовывать контакты".

Пути завершения войны - мнение эксперта

Публицист Виталий Портников отмечает, что переговорный процесс по прекращению войны пока фактически заблокирован. По его мнению, главной причиной являются споры о территориальной принадлежности.

"Даже Дональд Трамп подчеркивал, что целью Путина является контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной", - напоминает Портников.

В то же время эксперт подчеркивает, что Киев не имеет оснований отказываться от Донбасса, который остается под украинским контролем, и от этого будет зависеть дальнейший ход переговоров.

Отправка войск в Украину - что известно

Как сообщал Главред, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.

Кроме того, в случае прекращения огня численность миротворческого контингента в Украине может насчитывать от 15 до 20 тыс. человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В то же время министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.

