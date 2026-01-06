Укр
В Украину ворвется мощный шторм: синоптики предупредили об опасности

Ангелина Подвысоцкая
6 января 2026, 21:12
Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -6 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: УНВАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 7 января
  • Когда температура воздуха опустится до -13 градусов

Погода в Украине 7 января будет очень морозной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины. Синоптики прогнозируют гололедицу, туман, и значительный снег.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: ventusky

Погода 7 января

В Украине 7 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. В Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях будет туман. В западных, северных, Винницкой областях будет гололедица. Ветер будет северо-восточный и южный со скоростью 5-10 м/с.

"В западных областях умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег; температура ночью и днем 2-7° мороза. В большинстве северных и Винницкой областях мокрый снег, местами с дождем (ночью небольшой); местами гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем 0-5° мороза. На остальной территории ночью небольшие, днем умеренные дожди; температура ночью и днем 0-5° тепла, в южной части ночью и днем 3-8° тепла, днем в Крыму до 11° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -8

По данным meteoprog, 7 января в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +4...+10 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -8...-3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: meteoprog

Погода 7 января в Киеве

В Киеве 7 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах будет гололедица, ожидается налипание мокрого снега. Также будет туман с видимостью 300-500 м. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью и днем 0-5° мороза; в Киеве ночью и днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололедица и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

14:10

Украинцам рекомендуют поставить миску с водой возле батарей: какая причина

