Морозы до -24 и метели: на Львовщину надвигается волна арктического холода

Руслана Заклинская
6 января 2026, 20:04
На Львовщине ожидается прирост снега до 25 сантиметров.
На Львовщине ударят морозы более 20 градусов / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода во Львове 7 января
  • Какой будет погода во Львовской области 7 января
  • Когда прогнозируют самые сильные морозы

Погода во Львовской области 7 января будет облачной с сильными снегопадами и морозами. Из-за перемещения вторжения холодного арктического воздуха область ожидает резкое снижение температуры до -24°C. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 7 января на территории области будет облачно, ожидается значительный снег, на дорогах - гололедица, возможны слабые метели. Ветер северный, 7-12 м/с. Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий.

Температура воздуха ночью в области будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза. Днем температура составит 2-7 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды во Львове

Во Львове 7 января также будет облачно. В течение суток будет идти снег, который ночью будет значительным. Ситуация на дорогах будет оставаться сложной из-за гололеда. Ветер северный, 7-12 метров в секунду, возможны слабые метели, которые будут ухудшать видимость.

Температура ночью в городе составит 6 -8 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов ниже нуля.

Когда ожидается морозы до -24

Самая сложная ситуация прогнозируется с 8 по 11 января 2026 года. В этот период из-за перемещения активного циклона и поступления холодной арктической воздушной массы ожидается дальнейшее осложнение погоды.

В частности, 8 января ожидается значительный снег и порывы ветра до 20 метров в секунду. Прирост снежного покрова может составить 20-25 сантиметров, что приведет к появлению снежных заносов.

На выходные, 10-11 января, температура ночью упадет до 15-21 градуса мороза, а в отдельных районах области возможно снижение до 24 градусов мороза.

В гидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, а также к нарушениям в работе электроснабжения, коммунальных служб и связи.

Где будут самые большие морозы

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила в интервью Главреду, что в Украине с 10 по 11 января ожидается вторжение арктического воздуха с севера, что повлечет значительное похолодание.

Самые сильные морозы ожидаются на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях. Ночью, по ее прогнозу, столбики термометров опустятся до -14...-20 °C, местами до -23 °C. Дневная температура составит -9...-15 °C.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ожидаются резкие контрасты температур, осадки в виде снега и дождя, гололедица и порывистый ветер. Активные циклоны с Балкан и Черного моря принесут сильные морозы на севере и теплую погоду на юге, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Также 6 января в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана (видимость 300-500 м) в северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Морозы до -24 и метели: на Львовщину надвигается волна арктического холода

