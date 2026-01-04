Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 5 января
- Когда придет сильное похолодание
В понедельник, 5 января, на севере и западе Украины будет преобладать сухая погода, осадков не прогнозируется. В остальных областях ожидается дождь и снег, местами возможен мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В южной части Украины завтра будет преимущественно дождь, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и в околокарпатском районе ожидается снег и мокрый снег", - говорится в сообщении.
По ее словам, температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться в пределах -1...-6 °C. В центральных областях от 4 мороза до 1 тепла, в южной части +3...+7 °C, на юге Крыма до +10 °C.
Какой будет погода в столице 5 декабря
В Киеве 5 января будет преимущественно без осадков. Снег с циклоном, по словам Диденко, подойдет к столице уже 6 января.
"На дорогах гололедица, ближайшей ночью -8 градусов, завтра в течение дня ожидается -4 градуса", - добавила Диденко.
Когда в Украину придет похолодание
Синоптик отмечает, что в конце ближайшей недели ожидается сильное похолодание. Оно будет кратковременное.
Она отметила, что на Крещение ожидается погода с небольшими колебаниями градусов и периодическим снегом.
