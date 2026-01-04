Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

Диденко назвала дату сильного похолодания в Украине.

Какой будет погода на Крещение - прогноз / фото: УНИАН

В понедельник, 5 января, на севере и западе Украины будет преобладать сухая погода, осадков не прогнозируется. В остальных областях ожидается дождь и снег, местами возможен мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В южной части Украины завтра будет преимущественно дождь, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и в околокарпатском районе ожидается снег и мокрый снег", - говорится в сообщении. видео дня

По ее словам, температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться в пределах -1...-6 °C. В центральных областях от 4 мороза до 1 тепла, в южной части +3...+7 °C, на юге Крыма до +10 °C.

Какой будет погода в столице 5 декабря

В Киеве 5 января будет преимущественно без осадков. Снег с циклоном, по словам Диденко, подойдет к столице уже 6 января.

"На дорогах гололедица, ближайшей ночью -8 градусов, завтра в течение дня ожидается -4 градуса", - добавила Диденко.

Погода в Украине 5 января / Фото: meteoprog.com

Когда в Украину придет похолодание

Синоптик отмечает, что в конце ближайшей недели ожидается сильное похолодание. Оно будет кратковременное.

Она отметила, что на Крещение ожидается погода с небольшими колебаниями градусов и периодическим снегом.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 4 января в Украине ожидается холодная погода с облачностью. В северных, восточных и центральных областях прогнозируют мокрый снег и дождь.

Наталья Диденко предупреждала, что на выходных в Украине погода будет неустойчивой. В Киеве будет преобладать облачная погода, небольшой снег возможен только вечером 4 января.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение новой рабочей недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

