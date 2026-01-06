Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21

В Украину идут 20-градусные морозы и арктический мороз.

Погода в Украине в январе - где будет холоднее / Коллаж: Главред

Погода в Украине в начале 2026 года удивила снегом и морозами. В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда Украину накроет циклон, где будет холоднее всего и когда снегопады прекратятся.

Украину накрыли мощные снегопады, сколько они могут продержаться?

В Украину придет активный циклон с юга в течение 8 и 9 января. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается достаточно сложные погодные условия. В западных, Винницкой и Житомирской областях будет значительный снег и прирост снежного покрова может составлять от 10 до 25 см.

Следует заметить, что местами могут быть порывы ветра во время прохождения атмосферных фронтов. Конечно, если идет снег и усиливается ветер, то может быть метель. Ожидаем такие погодные условия на западе, Винницкой и Житомирской областях. На дорогах образуется снежный покров и местами могут быть снежные заносы. Для транспорта сложная ситуация.

В Киевской и Черниговской областях ожидается снег и мокрый снег, то есть такая смешанная фаза осадков может быть. Снег более влажный и тяжелый. Поэтому прирост снежного покрова по Киевской и Черниговской ожидается меньше - от 5 до 15 см.

Где будут снегопады в Украине

Какие еще опасные погодные явления ожидать в ближайшее время?

В Украине местами ожидаем метели, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица будет сохранятся.

Стоит отметить, что на юге Киевской области и Черниговской, а также в Сумской и Черкасской областях снег будет смешиваться с дождем и соответственно местами может образовываться гололед. Гололед - это когда на проводах и на ветках образуется корочка ледяная. Это такое довольно опасное явление.

Почему возникнет такая погодная аномалия?

У нас придет с юго-востока теплый воздух, а с северо-запада - холодный воздух. На границе их встречи теплый воздух всегда легче, он как бы сверху, а холодный воздух он тяжелее, и соответственно снизу. И когда сверху осадки начинаются еще и с дождем и достигают поверхности, там уже могут быть минусовые значения температуры, тогда на границе этой встречи двух воздушных масс дождь может превращаться в лед.

Поэтому юг Киевской, Черниговской и Черкасская области, могут увидеть такие явления как - гололед. На дорогах конечно будет сохраняется гололедица.

Какие еще регионы могут оказаться в опасности из-за погодных условий?

В западных областях могут быть проблемы на дорогах в связи со снегом, достаточно интенсивным.

Сколько продержатся морозы до -20

Украину ожидают значительные морозы. Где будет холоднее всего?

10-11 января ожидаем вторжения с севера арктического воздуха. Циклон 9 января будет отходить в северо-восточном направлении, там уже постепенно осадки будут прекращаться. И с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков.

Основное - это снижение температуры, похолодание и снижение именно ночной температуры в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

Где может будет холоднее всего?

Ночью ожидаем от - 14 -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы конечно, немножко выше, но ожидаем мороз от - 9 до -15 градусов. Именно с севера арктический воздух придет на территорию Украины.

Наибольшее его влияние испытывают запад, север, Винницкая, Черкасская области.

Также Кировоградская, Полтавская области, днем будет от 6 до 12 мороза. Южная часть, восток и Днепропетровская область температура ночью и днем будет уже от 4 мороза и даже до 4 тепла. Такие контрасты будут сохраняться.

Сколько могут продержаться такие мощные морозы?

Мы ожидаем морозы именно 10-11 января, но в дальнейшем тенденции могут сохраняться. Какого-то резкого повышения температуры, изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, то есть до 15-го числа мы не ожидаем.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

