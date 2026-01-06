Укр
Волки, медведи и "синие" собаки: правда и мифы о Чернобыле

Марина Иваненко
6 января 2026, 18:45
23
Чернобыльская зона стала крупнейшим природным заповедником Украины. Какие животные здесь обитают, почему их стало больше и что из этого - правда, а что преувеличение.
Животные, которые живут в Чернобыле
Животные, которые живут в Чернобыле / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как изменился животный мир Чернобыля
  • Какие животные живут в Чернобыльской зоне

Спустя почти 40 лет после самой страшной техногенной катастрофы ХХ века Чернобыльская зона отчуждения превратилась в крупнейший природный заповедник Украины площадью более 226 тысяч гектаров.

видео дня

Несмотря на первоначальные прогнозы о массовом вымирании флоры и фауны, отсутствие человека оказалось для природы значительно более мощным фактором восстановления, чем радиация - разрушительным. Сегодня в зоне обитает более 70 видов редких животных, некоторые из которых вернулись сюда после столетнего отсутствия.

От диких коров до "синих" собак и волков с измененным иммунитетом - Главред разбирается, как изменился животный мир Чернобыля в 2025 году, где заканчиваются факты и начинаются мифы.

Лошади Пржевальского: успех с рисками

Как рассказывают на канале "Факты Зовут", лошадей Пржевальского завезли в зону отчуждения в 1998 году из биосферного заповедника "Аскания-Нова". Несмотря на сомнения, они не только выжили, но и увеличили популяцию примерно до 100 особей.

Интересно, что эти степные животные успешно адаптировались к лесной среде. Впрочем, в 2025 году ученые фиксируют случаи скрещивания с одичавшими домашними лошадьми, что создает угрозу генетической чистоте вида.

Волки: многочисленные, но не "бессмертные"

В Чернобыльской зоне волков в семь раз больше, чем в обычных лесных массивах. Причина проста - полное отсутствие охотников.

Генетические исследования показали изменения в их иммунной системе, похожие на реакции организма людей, проходящих лучевую терапию. В то же время утверждения о полной иммунности волков к раку остаются дискуссионными и не имеют окончательного научного подтверждения.

Рысь: возвращение после десятилетий

Рысь исчезла из Полесья еще в ХХ веке, но сейчас она снова хозяйничает в зоне отчуждения. По оценкам специалистов, здесь обитает не менее 20 взрослых особей.

Хищники успешно охотятся на косуль и зайцев, пользуясь главным преимуществом Чернобыля - полной свободой от человеческого вмешательства.

Бурый медведь: индикатор здоровой экосистемы

Медведей на Полесье не фиксировали более 100 лет, пока они не начали мигрировать с территории Беларуси. Сегодня фотоловушки регулярно снимают этих великанов.

Для биологов появление медведя - ключевой индикатор восстановления экосистемы, ведь этот хищник требует больших, стабильных и разнообразных природных территорий.

Лось: официальный символ возрождения

Лось - крупнейшее млекопитающее Чернобыльской зоны. В 2025 году он стал настолько символичным, что Национальный банк Украины посвятил ему памятную монету.

Популяция лосей остается стабильной благодаря отсутствию браконьерства и значительным площадям нетронутых лесов.

Видео о том, какие животные живут в Чернобыле, можно посмотреть здесь:

Черный аист: птица, которая любит тишину

В отличие от белого аиста, черный избегает людей. Именно поэтому безлюдные леса Чернобыля стали для него идеальным местом гнездования.

Это крайне редкий вид, для которого зона отчуждения фактически превратилась в остров безопасности.

Выдра: жизнь без шума

Чернобыльские водоемы богаты рыбой и раками, что позволило выдрам восстановить свою численность. Эти животные активно общаются между собой свистом и щебетом - теперь уже без страха перед человеческим шумом.

Одичавшие коровы: новая социальная модель

После смерти последней самоселки, которая ухаживала за стадом, коровы полностью перешли на дикий образ жизни. Они изменили социальную структуру, где ключевую роль играет бык-защитник, а также цикл лактации.

Это уникальный пример быстрой адаптации домашних животных к условиям дикой природы.

"Синие" собаки: миф без мутаций

В 2024 году фото собак с синим мехом произвели настоящий фурор. Однако ученые быстро опровергли версию о радиационных мутациях.

На самом деле необычный цвет шерсти объясняется контактом с остатками химикатов или краски на заброшенных промышленных объектах.

Природа сильнее страха

Радиационный фон в зоне отчуждения уменьшился примерно втрое по сравнению с 1986 годом, тогда как численность животных выросла в семь раз.

Чернобыль стал уникальной лабораторией под открытым небом, где природа наглядно демонстрирует: в отсутствие человека она способна восстанавливаться даже после самых тяжелых катастроф.

Об источнике: канал "Факты Кличут"

"Факты Кличут" - это популярный украинский научно-познавательный YouTube-канал, специализирующийся на создании динамичных видео об удивительных открытиях, фактах и тайнах окружающего мира. Контент канала охватывает широкий спектр тем: от невероятных явлений природы и животного мира до шокирующих исторических событий и современных технологических достижений. Авторы используют формат топов и тематических подборок, что делает сложную информацию доступной и интересной для широкой аудитории. Особое внимание проект уделяет украинскому контексту. Благодаря качественному монтажу и акценту на проверенных фактах, канал стал надежным источником познавательного контента для тысяч украинских зрителей. Главная цель канала - популяризировать знания и доказывать, что реальный мир может быть намного удивительнее выдумок.

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

19:53

Волки, медведи и "синие" собаки: правда и мифы о Чернобыле

Реклама
Реклама
Реклама
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

