Укр
Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам

Даяна Швец
23 сентября 2025, 14:37
Эксперты призывают владельцев домашних животных надежно хранить опасные продукты подальше от своих котов.
кот
Что нельзя давать котам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Какую болезнь вызывает у котов лук
  • Какие самые опасные продукты для кошек

Недавний клинический случай доказал, что даже, на первый взгляд, обычный овощ может стать смертельно опасным для кошек. Речь идет о луке, который способен вызвать серьезные осложнения и даже летальный исход у животных. Как сообщает Главред со ссылкой на The Independent, после диагностики "тяжелая анемия" ветеринары были вынуждены усыпить кошку.

Почему котам нельзя давать лук?

Исследование, опубликованное в журнале Discover Animal, описывает редкий случай, когда у кошки развилось разрушение эритроцитов из-за потребления лука.

видео дня

"Это приводит к потере аппетита и вялости, что побуждает к срочному медицинскому вмешательству. Анализы крови показали, что у кота наблюдается тревожное снижение количества эритроцитов, что указывает на состояние, которое называется гемолитической анемией. Эти симптомы были реакцией кота на употребление лука, токсичного из-за наличия таких соединений, как тиосульфат, которые "разрушают" эритроциты", - объясняют специалисты.

Таким образом, специалисты из ветеринарной клиники подтверждают, что лук абсолютно непригоден для рациона котов.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
​ Сколько раз кормить кота / Инфографика: Главред

Какие еще продукты нельзя давать котам?

Ветеринары напоминают владельцам пушистиков быть особенно внимательными к питанию любимцев. В перечень опасных продуктов, которые строго запрещены котам, относятся:

  • лук,
  • чеснок,
  • шоколад.

"Коты являются мясоедами, но их уникальный метаболический профиль делает их очень чувствительными к определенным продуктам. Им не хватает достаточного количества ферментов, необходимых для эффективного метаболизма некоторых соединений, таких как те, что содержатся в луке, что делает их склонными к побочным эффектам", - говорят специалисты.

В такой затруднительной ситуации прогноз ветеринаров крайне неблагоприятен, и хозяева могут быть вынуждены принять решение об эвтаназии по медицинским и финансовым причинам.

Кстати, ученые наконец объяснили "хулиганство", почему коты сталкивают вещи со стола.

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

