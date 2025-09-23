Может убить животное: клинический случай доказал, какой продукт нельзя давать котам

Эксперты призывают владельцев домашних животных надежно хранить опасные продукты подальше от своих котов.

Какую болезнь вызывает у котов лук

Какие самые опасные продукты для кошек

Недавний клинический случай доказал, что даже, на первый взгляд, обычный овощ может стать смертельно опасным для кошек. Речь идет о луке, который способен вызвать серьезные осложнения и даже летальный исход у животных. Как сообщает Главред со ссылкой на The Independent, после диагностики "тяжелая анемия" ветеринары были вынуждены усыпить кошку.

Почему котам нельзя давать лук?

Исследование, опубликованное в журнале Discover Animal, описывает редкий случай, когда у кошки развилось разрушение эритроцитов из-за потребления лука.

"Это приводит к потере аппетита и вялости, что побуждает к срочному медицинскому вмешательству. Анализы крови показали, что у кота наблюдается тревожное снижение количества эритроцитов, что указывает на состояние, которое называется гемолитической анемией. Эти симптомы были реакцией кота на употребление лука, токсичного из-за наличия таких соединений, как тиосульфат, которые "разрушают" эритроциты", - объясняют специалисты.

Таким образом, специалисты из ветеринарной клиники подтверждают, что лук абсолютно непригоден для рациона котов.

Какие еще продукты нельзя давать котам?

Ветеринары напоминают владельцам пушистиков быть особенно внимательными к питанию любимцев. В перечень опасных продуктов, которые строго запрещены котам, относятся:

лук,

чеснок,

шоколад.

"Коты являются мясоедами, но их уникальный метаболический профиль делает их очень чувствительными к определенным продуктам. Им не хватает достаточного количества ферментов, необходимых для эффективного метаболизма некоторых соединений, таких как те, что содержатся в луке, что делает их склонными к побочным эффектам", - говорят специалисты.

В такой затруднительной ситуации прогноз ветеринаров крайне неблагоприятен, и хозяева могут быть вынуждены принять решение об эвтаназии по медицинским и финансовым причинам.

Кстати, ученые наконец объяснили "хулиганство", почему коты сталкивают вещи со стола.

