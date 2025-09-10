Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

Все объясняется их сильными охотничьими инстинктами и холерическим темпераментом.

Какая порода собаки имеет сложный характер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем говорит кинолог:

Почему ягдтерьер является одной из самых сложных в воспитании

Какие трудности возникают с воспитанием ягдтерьеров

Собаки отличаются между собой не только внешним видом, но и тем, насколько легко они поддаются дрессировке. Особенности пушистиков объясняет в TikTok кинолог Марина Бойко.

Некоторые породы быстро устанавливают контакт с человеком и охотно учатся, тогда как другие требуют гораздо больше времени и усилий из-за природных инстинктов, чрезмерной энергичности или особенностей темперамента.

Какую собаку труднее всего дрессировать?

Ярким примером является ягдтерьер - собака, которую кинологи считают одной из самых сложных для воспитания. По словам специалиста Марины Бойко, эти животные имеют чрезвычайно сильные инстинкты и высокую активность, а также часто не могут долго сосредотачиваться на человеке.

Чем особенный ягдтерьер?

Большинство терьеров отличаются взрывным темпераментом, напоминающим буквально "холерический": они энергичны, амбициозны, вспыльчивы, упрямы и стремятся к лидерству.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Специалист подчеркивает, что главная проблема заключается в неверных ожиданиях владельцев. Люди часто выбирают эту породу из-за компактного размера и привлекательного вида, но забывают, что за симпатичной внешностью кроется очень активная и требовательная собака.

Однако для гармоничного воспитания ягдтерьера нужны опыт, терпение и последовательность.

О персоне: Марина Бойко Марина Бойко - это профессиональный кинолог. Она является экспертом в области поведения и инстинктов собак, и дает советы о том, как правильно взаимодействовать с этими животными, в частности относительно объятий. Ее рекомендации базируются на понимании языка тела собак и их естественных реакций, что помогает владельцам лучше понимать своих любимцев и строить с ними доверительные отношения.

