От чихуахуа до бигля: какие породы собак живут дольше всех

Анна Ярославская
9 сентября 2025, 05:27
Маленькие собаки живут дольше крупных: чихуахуа и йорки — до 15–20 лет, а крупные породы — в среднем 8–10 лет.
Чихуахуа, такса, Лхасский а́псо,
Чихуахуа, такса, лхасский а́псо - породы собак, которые живут долго / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие собаки мелких пород живут долго
  • Есть ли долгожители среди представителей крупных и средних пород собак

Каждый владелец собаки мечтает о том, что жизнь питомца была счастливой, здоровой и долгой. Некоторые породы собак имеют генетическую предрасположенность к долгой жизни. Если вы хотите, чтобы ваш четвероногий друг был рядом с вами как можно дольше, то выбирайте породу, представители которой отличаются крепким здоровьем и долголетием.

Какие собаки живут дольше - маленькие или большие

Президент организации Chihuahua Rescue and Transport Диана Хайтауэр рассказала изданию Martha Stewart о собаках и их продолжительности жизни.

"Хотя возрастной диапазон не зависит от породы, собаки мелких пород, как правило, живут дольше крупных. Продолжительность жизни более крупных собак составляет от восьми до десяти лет, в то время как собаки мелких пород (например, чихуахуа) обычно живут до 15–20 лет", - рассказала она.

Хайтауэр подчеркнула, что продолжительность жизни вашего щенка зависит от качества ухода за ним, и от вашего совместного образа жизни.

Существуют способы продлить жизнь своей собаки. Для этого хозяева должны создать для собаки в целом безопасную среду обитания.

"Это включает в себя поддержание здорового веса, ежедневные физические нагрузки, отдых и регулярные осмотры у ветеринара. Качественный ветеринарный уход, включающий ежегодные осмотры, вакцинацию, стоматологические услуги, ежемесячную профилактику от глистов и блох, имеет решающее значение", - подчеркнула Хайтауэр.

Продолжительность жизни собак по породам

Существуют породы собак, которые отличаются высокой продолжительностью жизни.

Чихуахуа. Эти маленькие собаки имеют яркий характер и иногда живут дольше всех. Продолжительность жизни этой миниатюрной породы весьма примечательна: от 14 до 16 лет, а по некоторым данным - до 20 лет.

Йоркширский терьер. Известен своим живым и ласковым нравом. Это ещё одна порода той-группы с большой продолжительностью жизни: от 11 до 15 лет.

Австралийская пастушья собака. Это порода собак среднего размера с большой продолжительностью жизни. Эта надёжная и умная порода собак живёт от 12 до 15 лет.

Такса. Эта порода такса настолько почитаема, что стала талисманом летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Если вы заведете таксу, то она проведет с вами от 12 до 16 лет.

Той-пудель родом из Франции, живёт долго – от 10 до 18 лет. Примечательно, что чем меньше размер собаки, тем дольше она живёт.

Померанский шпиц. Хотя эти собаки невысокого роста, это компенсируется их уверенным характером. Живут они долго - от 12 до 16 лет.

Лхасский а́псо - неспортивная порода собак, родом из Тибета. Их любят за длинную шерсть и очарование. Этих собак разводили в качестве внутренних стражей в буддийских монастырях. Сегодня эти очаровательные комнатные собачки живут от 12 до 15 лет.

Рассел-терьер. Это бдительная, любознательная и общительная собака. Эта порода, относящаяся к группе терьеров, живёт от 12 до 14 лет.

Папийон (в переводе с французского "бабочка") — весёлая и жизнерадостная маленькая порода с характерными заострёнными ушами, которые действительно напоминают бабочку. Эта порода живёт от 14 до 16 лет.

Ирландский сеттер. Добродушный ирландский сеттер, известный своей струящейся янтарно-рыжей шерстью, отличается удивительно долгой жизнью как для представителей более крупных пород. Ирландский сеттер, относящийся к группе спортивных собак, может жить от 12 до 15 лет.

Чау-чау — великолепные собаки древнекитайского происхождения, известные своим чёрным языком и львиной гривой. Чау-чау тоже могут жить довольно долго – от 8 до 12 лет.

Бигль, относящийся к семейству гончих, обожает тренироваться в компании. Продолжительность жизни этих собак обычно составляет от 10 до 15 лет.

Ши-тцу. В переводе с китайского "ши-тцу" означает "львиная собака". Эта порода, известная своей длинной струящейся шерстью и очаровательным обаянием, станет отличным семейным питомцем. Это собаки могут жить от 10 до 18 лет.

Мальтийская болонка. Средняя продолжительность жизни бойкой той-породы мальтийской болонки составляет 15 лет. Это умные и ласковые собаки. Стоит также отметить, что самки, как правило, живут на год дольше самцов.

Грейхаунд. Эти собаки, входящие в группу гончих, отличаются независимостью, лаской и преданностью, а также быстротой. Эта крупная, гибкая порода собак может прожить от 10 до 13 лет.

Как писал Главред, некоторые собаки очень любят смотреть телевизор. В западных странах даже открывают специальные телеканалы, которые ориентируются исключительно на четырехлапую аудиторию. Но что же видит собака, когда смотрит телевизор, и как ее реакция на увиденное может пролить свет на черты характера животного? На эти вопросы нашли ответы ученые.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

