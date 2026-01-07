США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Операцию совместно проводили Береговая охрана США и военные США.

https://glavred.info/world/ssha-zahvatili-rossiyskiy-tanker-posle-dvuh-nedel-pogoni-reuters-10730228.html Ссылка скопирована

США захватили российский танкер в Атлантике / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

США захватили танкеры Marinera и M/T Sophia

Танкеры шли под российскими флагами

Американские военные действовали несмотря на присутствие российских кораблей

В Атлантическом океане завершилась морская операция, которая длилась более двух недель. Береговая охрана США совместно с военными захватила нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Об этом пишет Reuters.

Танкер, который ранее назывался Bella-1, а сейчас курсирует под названием Marinera, шел под флагом РФ. Конфликт начался после того, как судно попыталось прорвать морскую блокаду США, установленную для перекрытия путей экспорта венесуэльской нефти. Экипаж категорически отказался допускать американских инспекторов на борт, что стало сигналом к началу силовой фазы операции.

видео дня

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили, что за преследованием пристально наблюдали российские военные корабли. В частности, в районе операции зафиксировали российскую подводную лодку. Несмотря на присутствие сил РФ, американские военные не отступили и взяли судно под контроль.

Смотрите видео захвата танкера Marinera:

США захватили танкер / Фото: скриншот

Танкер Marinera стал очередным судном, против которого США применили меры в рамках кампании давления на Венесуэлу, инициированной президентом Дональдом Трампом. Почти одновременно с этим инцидентом, в водах Латинской Америки США задержали еще один танкер, перевозивший венесуэльскую нефть.

Захват танкера M/T Sophia

Южное командование США сообщило, что утром в Карибском море США также захватили судно M/T Sophia, которое плыло под российским флагом. Захват провели Министерство обороны США в координации с американским Министерством внутренней безопасности.

"Перехваченное судно M/T Sophia осуществляло операции в международных водах и проводило незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения", - говорится в сообщении.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отметила, что на рассвете Береговая охрана высадилась на два танкера теневого флота - один в Северной Атлантике и один в международных водах вблизи Карибского бассейна.

"Оба судна - моторный танкер Bella I и моторный танкер Sophia - или в последний раз швартовались в Венесуэле, или направлялись к ней. Преступники мира предупреждены. Вы можете бежать, но не можете спрятаться", - сказала она.

Операция США в Венесуэле - что известно

Напомним, 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.

По данным американских СМИ, операция длилась менее 30 минут. В Каракасе прогремело по меньшей мере семь взрывов, жители наблюдали за полетами самолетов на низкой высоте и публиковали видео в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции. По его словам, она прошла при участии американских правоохранительных органов.

4 января Верховный суд Венесуэлы постановил, что обязанности президента временно будет исполнять вице-президент Делси Родригес.

Как сообщал Главред, после спецоперации по задержанию Николаса Мадуро количество погибших в Венесуэле может достигать около 75 человек. Большинство потерь произошло во время штурма резиденции Мадуро в Каракасе. Ранения получили семеро американских военных.

Николас Мадуро / Инфографика: Главред

Какое влияние на Путина имеет захват Мадуро - мнение обозревателя

Международный обозреватель Адриан Бломфельд в The Telegraph отмечает, что захват Мадуро, несомненно, является триумфом для США и сигналом для лидеров Латинской Америки. В то же время он подчеркивает, что эффект для мировых игроков, таких как Путин и лидеры Китая, может быть неоднозначным.

По словам обозревателя, если российские и китайские руководители расценят событие как демонстрацию ограниченного регионального влияния США, это может придать им больше уверенности, чем сдержать их, что потенциально угрожает международной стабильности.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред