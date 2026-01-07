Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

Дарья Пшеничник
7 января 2026, 10:58
182
Среди погибших в Венесуэле - местные, кубинские силовики, а также мирные жители.
Реклама
Мадуро
Операция по захвату Мадуро стоила Венесуэле 75 жизней / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео

Главное:

  • Во время операции погибли около 75 человек
  • США сообщили о семи раненых военных
  • Венесуэла и Куба заявили о собственных потерях

После спецоперации по задержанию Николаса Мадуро в Венесуэле появляются новые данные о потерях среди военных и гражданских. По информации, которую обнародовали The Washington Post, общее количество погибших может достигать примерно 75 человек.

Самый кровавый эпизод - штурм резиденции Мадуро

Американские чиновники сообщают, что большинство смертей произошло во время интенсивного боя на территории комплекса Мадуро в Каракасе. По разным оценкам, в предрассветной фазе операции погибли от 67 до 80 человек. В это число входят венесуэльские и кубинские силовики, а также гражданские, которые оказались в зоне огня.

видео дня

Потери США: семеро раненых

Пентагон подтвердил, что во время рейда пострадали семеро американских военных - у них обнаружили пулевые и осколочные ранения. Пятеро уже вернулись к службе, двое остаются под наблюдением врачей. Часть раненых эвакуировали в медицинский центр Брук в Техасе, где им провели операции.

В ведомстве отметили, что успешное выполнение миссии с минимальными потерями среди американцев стало возможным благодаря высокому уровню подготовки спецподразделений.

Венесуэльские военные заявили о по меньшей мере 24 погибших среди своих сил безопасности. Вместе с ранее подтвержденными случаями это подняло официальный счет жертв до 56.

Куба сообщила о гибели 32 своих военных и полицейских, которые находились в Венесуэле. На острове объявили двухдневный траур.

Реклама

AP также зафиксировало наличие жертв среди мирного населения, однако точные цифры пока неизвестны.

Николас Мадуро
Николас Мадуро / Инфографика: Главред

Как проходила операция

Спецоперацию координировали элитные подразделения Delta Force в сотрудничестве с рейнджерами 75-го полка и авиационным подразделением 160-го полка специальных операций. Вертолеты стартовали с кораблей у побережья Венесуэлы и двигались на сверхнизкой высоте, чтобы избежать обнаружения.

По данным, представленным Конгрессу, в миссии под кодовым названием Operation Absolute Resolve было задействовано более 150 летательных аппаратов из 20 различных локаций. Группы захвата вошли непосредственно в резиденцию Мадуро, тогда как другие силы обеспечивали внешний периметр.

Реклама

Во время подлета вертолеты попали под обстрел с земли и открыли ответный огонь. Один из бортов получил повреждения, но смог продолжить полет.

Военная операция США в Венесуэле

3 января США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прогремели по меньшей мере семь взрывов. Жители Каракаса выходили на улицы, наблюдали за низко летевшими самолетами и делились видео в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

4 января стало известно, что вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством Америки. По его словам, наблюдать за процессами в Венесуэле будет группа высокопоставленных чиновников, в которую войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп также предупредил, что американские войска готовы осуществить повторное вторжение, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Вашингтоном.

Также стоит прочитать:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Венесуэла Николас Мадуро
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

Главная
Telegram
язык
Важное