Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

Во время операции погибли около 75 человек

США сообщили о семи раненых военных

Венесуэла и Куба заявили о собственных потерях

После спецоперации по задержанию Николаса Мадуро в Венесуэле появляются новые данные о потерях среди военных и гражданских. По информации, которую обнародовали The Washington Post, общее количество погибших может достигать примерно 75 человек.

Самый кровавый эпизод - штурм резиденции Мадуро

Американские чиновники сообщают, что большинство смертей произошло во время интенсивного боя на территории комплекса Мадуро в Каракасе. По разным оценкам, в предрассветной фазе операции погибли от 67 до 80 человек. В это число входят венесуэльские и кубинские силовики, а также гражданские, которые оказались в зоне огня.

Потери США: семеро раненых

Пентагон подтвердил, что во время рейда пострадали семеро американских военных - у них обнаружили пулевые и осколочные ранения. Пятеро уже вернулись к службе, двое остаются под наблюдением врачей. Часть раненых эвакуировали в медицинский центр Брук в Техасе, где им провели операции.

В ведомстве отметили, что успешное выполнение миссии с минимальными потерями среди американцев стало возможным благодаря высокому уровню подготовки спецподразделений.

Венесуэльские военные заявили о по меньшей мере 24 погибших среди своих сил безопасности. Вместе с ранее подтвержденными случаями это подняло официальный счет жертв до 56.

Куба сообщила о гибели 32 своих военных и полицейских, которые находились в Венесуэле. На острове объявили двухдневный траур.

AP также зафиксировало наличие жертв среди мирного населения, однако точные цифры пока неизвестны.

Как проходила операция

Спецоперацию координировали элитные подразделения Delta Force в сотрудничестве с рейнджерами 75-го полка и авиационным подразделением 160-го полка специальных операций. Вертолеты стартовали с кораблей у побережья Венесуэлы и двигались на сверхнизкой высоте, чтобы избежать обнаружения.

По данным, представленным Конгрессу, в миссии под кодовым названием Operation Absolute Resolve было задействовано более 150 летательных аппаратов из 20 различных локаций. Группы захвата вошли непосредственно в резиденцию Мадуро, тогда как другие силы обеспечивали внешний периметр.

Во время подлета вертолеты попали под обстрел с земли и открыли ответный огонь. Один из бортов получил повреждения, но смог продолжить полет.

Военная операция США в Венесуэле

3 января США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прогремели по меньшей мере семь взрывов. Жители Каракаса выходили на улицы, наблюдали за низко летевшими самолетами и делились видео в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

4 января стало известно, что вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством Америки. По его словам, наблюдать за процессами в Венесуэле будет группа высокопоставленных чиновников, в которую войдут госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп также предупредил, что американские войска готовы осуществить повторное вторжение, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Вашингтоном.

