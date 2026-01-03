Президент взят в плен: Трамп рассказал детали операции против Венесуэлы

Сообщается, что силовые структуры вывезли из страны Николаса Мадуро и его жену.

Трамп подтвердил операцию против Венесуэлы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что в ходе этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - сообщил Трамп.

Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами. Известно, что США не понесли потерь среди личного состава во время военной операции на территории Венесуэлы.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Мадуро будут судить за его преступления.

Как сообщал Главред, 29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он настоятельно призвал не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что является потенциальным сигналос о подготовке военных действий.

Издание The New York Times писало, что администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных сценариев для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Военные планы включают авиаудары, операции спецназа для его захвата или ликвидации.

