Трамп объявил небо над Венесуэлой 'полностью закрытым': что он задумал

Президент США приказал авиакомпаниям игнорировать воздушное пространство Венесуэлы.

https://glavred.info/world/tramp-obyavil-nebo-nad-venesueloy-polnostyu-zakrytym-chto-on-zadumal-10719869.html Ссылка скопирована

Трамп объявил о "закрытии неба" над Венесуэлой / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, instagram.com/nicolasmaduro

Главное:

Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой

Президент США призвал авиакомпании и нарушителей закона не летать над Венесуэлой

Этот шаг может свидетельствовать о подготовке США к воздушным ударам в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

Публикация появилась около 15:00 по киевскому времени. Трамп настоятельно призвал не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что является потенциальным сигналос о подготовке военных действий.

видео дня

"Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - заявил он.

Отметим, что "закрытие неба", или бесполетная зона, означает запрет любых полетов над указанной территорией. Закрытие воздушного пространства может указывать на намерение США осуществить удары с воздуха.

Возможна ли операция США против Венесуэлы - мнение эксперта

Ведущий эксперт по вопросам Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко в комментарии Главреду отметил, что масштабная операция США против режима венесуэльского диктатора Николаса Мадуро маловероятна.

"Во-первых, мы не видим достаточного количества американских сил, сосредоточенных в регионе. Те военные подразделения, которые сейчас размещены вокруг Венесуэлы, в Карибском бассейне, недостаточны для проведения масштабной операции. Они скорее призваны оказывать психологическое и политическое давление на Мадуро, а также осуществлять точечные действия", - пояснил эксперт.

Вторым фактором, уменьшающим вероятность масштабного вмешательства, Фечко назвал настроения американского общества. Фечко также отметил, что Трамп позиционирует себя как "президента мира", поэтому участие в новой военной кампании было бы для него репутационно невыгодным.

Трамп против Мадуро - новости по теме

Середина ноября этого года стала отправной точкой для масштабного наращивания военного присутствия США вблизи Венесуэлы. Администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд агрессивных сценариев для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Под предлогом борьбы с наркотрафиком в регионе была развернута авианосная ударная группа и другие военные силы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне напряженности с США обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать военную поддержку. В частности, Мадуро направил письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники.

Уже 28 ноября Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры, направленные на остановку подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев во время их передвижений по территории страны. Как ранее сообщал Главред, журналист Иван Яковина уверен, что США уже определили потенциальные объекты для авиаударов и перебросили в регион бомбардировщики и корабли.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред