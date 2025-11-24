Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - что говорили об Украине

Лидеры США и КНР провели телефонный разговор, во время которого обсуждали отношения между двумя странами, ситуацию в Украине и пути достижения мира.

Трамп провел разговор с главой КНР

Си Цзиньпин отметил важность решения войны РФ против Украины "в корне"

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. В рамках переговоров, в частности, обсуждалась тема войны России против Украины. Об этом пишет центральное телевидение КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в прошлом месяце успешный саммит в Пусане в Южной Корее принес много важных согласованных результатов. Они задали новое направление и дали толчок стабильному развитию отношений между Китаем и США, а также стали позитивным сигналом для мира. После пусанской встречи взаимоотношения между двумя странами остаются преимущественно стабильными и конструктивными, что получило положительную оценку как в самих государствах, так и на международном уровне.

"Это еще раз доказывает, что принцип "сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, а конфронтация вредит обеим" неоднократно подтверждался на практике, а реальность "взаимных достижений и общего процветания" является ощутимой и видимой. Обе стороны должны поддерживать эту динамику, придерживаться правильного направления, отстаивать равенство, уважение и взаимную выгоду, расширять перечень вопросов для сотрудничества и сокращать перечень проблем, стремиться к более позитивному прогрессу, открывать новые возможности для сотрудничества между Китаем и США и приносить большую пользу народам обеих стран и всему миру", - указал глава КНР.

Он также очертил позицию Китая по Тайваню, подчеркнув, что его возвращение является неотъемлемой частью послевоенной системы международной безопасности.

В свою очередь, Дональд Трамп отметил, что стороны активно внедряют решения, принятые во время переговоров в Пусане. Он признал весомый вклад Китая в победу во Второй мировой войне и отметил, что США осознают значимость тайваньского вопроса для Пекина.

"Два главы государств также обсудили кризис (так в КНР называют вторжение РФ в Украину, - ред.) в Украине. Си подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны будут и в дальнейшем уменьшать свои разногласия и как можно быстрее достигнут справедливого, длительного и обязательного мирного соглашения, чтобы решить кризис в корне", - отмечают китайские СМИ.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Почему Китай заинтересован в поражении Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, директор Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара подчеркнул, что Пекин действует последовательно и стратегически: демонстрирует собственный суверенитет, усиливает влияние в регионе и не планирует уступать Западу. Более того, Китай не заинтересован в победе Украины.

По его словам, если Киев одержит победу, это станет сигналом для мира о готовности жестко реагировать на возможную китайскую агрессию против Тайваня - как путем поддержки Тайбэя, так и введением санкций против Пекина.

"[Китай, - ред.] не пойдет на уступки. Более того - в интересах Пекина, чтобы Запад (читай: Украина) не победил в войне. Ведь победа Украины будет означать, что любые агрессивные действия Китая против Тайваня встретят как минимум аналогичную реакцию мира: поддержку Тайваня и наложение санкций на Китай", - отметил дипломат.

Политика Китая в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Вашингтоне все больше понимают, что попытки оторвать Россию от Китая не сработают, поэтому США пересматривают свою переговорную стратегию. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что Китай фактически готовится к войне, и это в США хорошо осознают. Компромисса не будет, поскольку КНР погружается в кризис перепроизводства, а Соединенные Штаты последние полгода последовательно разрушают ее рынки сбыта, побуждая бывших партнеров Китая переходить в экономическую орбиту США.

Отдельные эксперты и мировые лидеры считают, что одним из немногих государств, способных повлиять на решение России прекратить войну против Украины, является именно Китай. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак подтвердил, что Пекин действительно имеет такие рычаги, однако вряд ли будет активно их применять.

