Третья мировая уже идет, Китай готовится к войне с США - Загородний

Эксперт рассказал, действительно ли мир на пороге очередной войны.

https://glavred.info/world/tretya-mirovaya-uzhe-idet-kitay-gotovitsya-k-voyne-s-ssha-zagorodniy-10702574.html Ссылка скопирована

Китай готовится к войне с США / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Китай готовится к горячей войне с США

Третья мировая уже идет, а война России и Украины - часть этой войны

Основной эпицентр разделения и споров будет в Азии

Китай готовится к войне, и США об этом знают. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, компромисс невозможен, потому что Китай скатывается в кризис перепроизводства. Ведь Штаты в последние полгода системно уничтожают его рынки сбыта, заставляя все страны, которые ранее сотрудничали с Китаем, перейти в орбиту США.

видео дня

"Кризис перепроизводства - это внутренняя нестабильность. А внутреннюю нестабильность нужно выплескивать на внешний контур. То, что происходит сейчас, напоминает ситуацию перед Первой мировой войной, когда странам, претендовавшим на что-то, были нужны рынки сбыта. Сейчас то же самое происходит, только в больших масштабах", - подчеркнул он.

По его мнению, США и Китай готовятся именно к горячей войне за Тайвань и Филиппины.

"Да многого это может касаться. Тайвань, кстати, может быть в последнюю очередь, но за него точно будет война. А вот по Филиппинам еще пока вопрос", - заметил Загородний.

Кроме того, на вопрос, стоит ли мир на пороге очередной войны, эксперт сказал, что Третья мировая уже идет, и война России и Украины - часть этой войны.

"Просто об этом еще не написали историки. На Европу наша война вряд ли перекинется, потому что сейчас основной эпицентр разделения и споров будет в Азии", - подытожил он.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Возможность войны в Европе

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев подчеркнул, что угрозы большой ядерной войны нет, но есть риск большой европейской войны.

Он сказал, что стрелки часов Судного дня еще не приблизились к критическому значению, а основные ядерные державы - США и Россия - в этом вопросе еще могут найти консенсус.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Китай - последние новости

Как сообщал Главред, дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара заявил о том, что XXI век является периодом противоборства Китая и Соединенных Штатов.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что одна из немногих стран, которая может повлиять на решение страны-агрессора России закончить войну в Украине - это Китай.

В то же время, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что даже при поддержке Китая Россия не сможет воевать вечно, ведь Пекин ничего не делает бесплатно. Когда у Кремля закончатся деньги, КНР прекратит помощь.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред