Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФ

Алексей Тесля
22 сентября 2025, 12:50
132
Для Китая желателен двухполярный мир (США-Китай), поделенный на "сферы влияния", считает Александр Хара.
'Китаю выгоден проигрыш Украины': появился тревожный прогноз о поддержке РФ
Китай выбрал сторону поддержки в войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Хары:

  • Для Китая желателен двухполярный мир
  • Китай поддерживает Россию, об этом он открыто заявлял

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал сближение Китая и РФ на фоне продолжения агрессии против Украины.

"Встречаясь с Путиным, Си Цзиньпинь заявил, что "то, что мы делаем, происходит раз в 100 лет", имея в виду переформатирование международной системы - вытеснение демократических стран и построение "многополярного мира", - напомнил он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что для Путина этот "многополярный мир" означает фактически три центра - США, Китай и Россия, а остальные - второстепенные игроки.

"Для Китая же желателен либо такой же формат, либо двухполярный мир (США-Китай), поделенный на "сферы влияния". Об этом прямо говорил Си Цзиньпинь на встрече с Джо Байденом в Сан-Франциско, где Си предлагал сферы влияния", - считает он.

Китай инфографика
/ Инфографика: Главред

Собеседник отметил, что Китай поддерживает Россию, при этом об этом он открыто заявлял еще со времен оккупации Крыма.

"Китаю выгодно, чтобы Украина проиграла или, по крайней мере, образовался новый статус-кво, выгодный России. Все эти факторы - внутриполитические, экономические и геополитические - формируют нынешнюю позицию Китая: желание распространять свое влияние, формировать новую систему международных отношений, в которой его роль будет ведущей, и одновременно защищать своего младшего партнера - Российскую Федерацию", - добавил Хара.

Смотрите видео - интервью Александра Хары:

Поддержка Китая РФ: мнение эксперта

Александр Хара считает, что XXI век стал ареной глобального соперничества между Китаем и США. По его словам, Пекин воспринимает войну в Украине как конфликт, инициированный Западом — якобы из-за стремления втянуть Украину в НАТО, пренебрегая при этом интересами России.

Ранее сообщалось о том, что Китай и Индия оказались под угрозой мощных санкций. Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.

Как писал ранее Главред, Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Напомним, СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

Другие новости:

О персоне: Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Хара новости Китая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:37Интервью
В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:03Мир
Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

13:00Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросе

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

Последние новости

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в Украине

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустов

Реклама
12:26

Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семьюВидео

12:24

Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:07

Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой

12:05

Зловещий эксперимент: врач устроил пугающий опыт и нашел "21 грамм смерти"Видео

12:03

"Ему стало хуже": заслуженный артист Украины столкнулся с тяжелой болезнью

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФВидео

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

Реклама
10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

10:24

"Гордые": Оля Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь

10:21

Гнить не будет: чем обработать картофель для храненияВидео

10:21

"Я скучал по тебе": Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском

10:19

Знал, что неизбежно: у Агутина случилась трагедия в семье

10:16

Трое убитых и разрушения: Зеленский ожидает жесткой реакции мира на атаку РФФото

10:12

Луна "откусила" часть Солнца: астрономы показали фото последнего затмения 2025Видео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Овнам - осторожность, Козерогам - духовность

09:54

Враг может сбежать из части Сумщины, чтобы не попасть в окружение – 225 ОШП

09:46

Безвкусная ванная: 5 вещей, которые недопустимы в стильном пространстве

09:35

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать

09:34

Линия фронта в Украине стала цивилизационной границей с Китаеммнение

09:14

"Опозорился и страну подвел": путиниста Шамана назвали предателем РФ

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 сентября (обновляется)

08:56

Впервые в истории - ГУР сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"Видео

08:48

"Панцирь" ударил по своим: в Краснодарском крае РФ ракета попала в жилой дом

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:38

Джинсы и белая футболка: как быстро сделать образ стильным

08:27

Как знаки зодиака проявляют симпатию: 5 признаков того, что в вас кто-то влюблен

Реклама
08:19

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

08:10

У Гайтаны в семье случилась трагедия

07:30

Киевщина была под ударом БПЛА: пожары в четырех районах, есть раненыйФото

07:12

В Сумах прогремели три взрыва, РФ ударила "шахедами": что известно о последствияхВидео

07:10

Кто настоящий владелец кота: только самые внимательные дадут ответ за 18 секунд

06:53

Чего ждать от ИИ через 30 лет: ученый дал неутешительный прогноз

06:36

РФ сбросила на Запорожье не менее пяти авиабомб: вспыхнули пожары, есть жертвыФото

06:23

Признание Палестины: Китай готовится возглавить новый фронт против СШАмнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 10 секунд найти сердечко

05:01

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять