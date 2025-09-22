'Китаю выгоден проигрыш Украины': появился тревожный прогноз о поддержке РФ

Для Китая желателен двухполярный мир (США-Китай), поделенный на "сферы влияния", считает Александр Хара.

Китай выбрал сторону поддержки в войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Хары:

Для Китая желателен двухполярный мир

Китай поддерживает Россию, об этом он открыто заявлял

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал сближение Китая и РФ на фоне продолжения агрессии против Украины.

"Встречаясь с Путиным, Си Цзиньпинь заявил, что "то, что мы делаем, происходит раз в 100 лет", имея в виду переформатирование международной системы - вытеснение демократических стран и построение "многополярного мира", - напомнил он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что для Путина этот "многополярный мир" означает фактически три центра - США, Китай и Россия, а остальные - второстепенные игроки.

"Для Китая же желателен либо такой же формат, либо двухполярный мир (США-Китай), поделенный на "сферы влияния". Об этом прямо говорил Си Цзиньпинь на встрече с Джо Байденом в Сан-Франциско, где Си предлагал сферы влияния", - считает он.

Собеседник отметил, что Китай поддерживает Россию, при этом об этом он открыто заявлял еще со времен оккупации Крыма.

"Китаю выгодно, чтобы Украина проиграла или, по крайней мере, образовался новый статус-кво, выгодный России. Все эти факторы - внутриполитические, экономические и геополитические - формируют нынешнюю позицию Китая: желание распространять свое влияние, формировать новую систему международных отношений, в которой его роль будет ведущей, и одновременно защищать своего младшего партнера - Российскую Федерацию", - добавил Хара.

Поддержка Китая РФ: мнение эксперта

Александр Хара считает, что XXI век стал ареной глобального соперничества между Китаем и США. По его словам, Пекин воспринимает войну в Украине как конфликт, инициированный Западом — якобы из-за стремления втянуть Украину в НАТО, пренебрегая при этом интересами России.

Ранее сообщалось о том, что Китай и Индия оказались под угрозой мощных санкций. Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.

Как писал ранее Главред, Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Напомним, СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

О персоне: Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

