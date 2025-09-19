Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Главное:
- Силы ПВО сбили большинство целей
- Россия продолжает бить по гражданским, несмотря на призывы мира от США
- Зеленский призвал к решительным действиям, чтобы заставить РФ пойти на дипломатию
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 19 сентября Россия выпустила по территории страны почти 90 ударных беспилотников. Большинство из них удалось сбить силами ПВО.
Под ударом были Донецкая и Киевская области, Киев, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина. Среди целей – инфраструктура Украины, а также предприятия.
"В Павлограде на Днепропетровщине двое раненых. В Киеве сейчас ликвидируют последствия после российской атаки – повреждена инфраструктура общественного транспорта", - написал Зеленский в Telegram.
По его словам, снова россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру.
Украина должна усиливать свои оборонные возможности. Среди приоритетов — программа PURL, совместное производство вооружений, соглашения по дронам и закупке оружия, а также финализация гарантий безопасности.
"Мы слышим позицию президента Трампа по прекращению убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России (...) На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия, в конце концов, тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.
Сколько дронов было сбито
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 19 сентября противник атаковал Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, более 50 из них – "шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 пятницы, противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Атака продолжается. Новая группа враждебных БПЛА движется по северному направлению.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, минувшей ночью столицу атаковали дроны. В городе гремели взрывы.
Утром 19 сентября в Шевченковском районе столицы заметили неразорвавшийся российский беспилотник. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, на месте работают специалисты.
В ночь на 18 сентября из-за атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском районе.
В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживался из-за вражеской атаки.
Также российская оккупационная армия атаковала объекты инфраструктуры в Кировоградщине.
16 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по логистическому центру компании Эпицентр в Киевской области.
