Армия РФ атаковала железную дорогу в Украине: задерживаются поезда

Из-за обесточивания есть задержки с поездами на Днепровском направлении.

Поезда УЗ задерживаются из-за атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: УЗ

РФ атаковала железную дорогу

Из-за обесточивания задерживаются поезда

В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживается из-за вражеской атаки. Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

По его словам, из-за обесточивания задерживаются следующие поезда:

86/72 Львов – Запорожье – Павлоград;

85/71 Запорожье / Павлоград – Львов;

75 Киев – Кривой Рог;

80 Львов – Днепр.

Также возможны задержки и на других маршрутах.

"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады уезжают, помогут минимизировать задержки и традиционно — довезти каждого", - отметил Перцовский.

Атаки РФ по железной дороге в Украине

Как писал Главред, в Киевской области в ночь на 14 сентября взорвались вагоны, в результате чего была повреждена железная дорога на перегоне Боярка - Васильков. Пострадавших нет, но пришлось менять маршруты поездов. Сотрудники ГСЧС и Укрзализныци начали работу по ликвидации последствий и восстановлению движения транспорта.

7 сентября Укрзализныця подтвердила повреждение железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара и предупредила об изменении маршрута ряда поездов.

6 сентября оккупанты ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате чего ряд поездов движется с задержкой.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

