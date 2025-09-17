Армия РФ атаковала железную дорогу в Украине: задерживаются поезда

Кратко:
- РФ атаковала железную дорогу
- Из-за обесточивания задерживаются поезда
В ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали железную дорогу. Ряд поездов на Днепровском направлении задерживается из-за вражеской атаки. Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
По его словам, из-за обесточивания задерживаются следующие поезда:
- 86/72 Львов – Запорожье – Павлоград;
- 85/71 Запорожье / Павлоград – Львов;
- 75 Киев – Кривой Рог;
- 80 Львов – Днепр.
Также возможны задержки и на других маршрутах.
"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады уезжают, помогут минимизировать задержки и традиционно — довезти каждого", - отметил Перцовский.
Атаки РФ по железной дороге в Украине
Как писал Главред, в Киевской области в ночь на 14 сентября взорвались вагоны, в результате чего была повреждена железная дорога на перегоне Боярка - Васильков. Пострадавших нет, но пришлось менять маршруты поездов. Сотрудники ГСЧС и Укрзализныци начали работу по ликвидации последствий и восстановлению движения транспорта.
7 сентября Укрзализныця подтвердила повреждение железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области из-за массированного российского удара и предупредила об изменении маршрута ряда поездов.
6 сентября оккупанты ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате чего ряд поездов движется с задержкой.
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
