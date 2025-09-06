РФ ударила по железной дороге около Славянска: какие поезда движутся с задержкой

Утро начинается с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области.

РФ ударила по железной дороге около Славянска / коллаж: Главред, иллюстративное фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Специалисты оценивают повреждения и сроки восстановления

С задержкой движутся некоторые пригородные поезда

Российские военные сегодня утром, 6 сентября, ударили по железной дороге в Донецкой области, в результате чего ряд поездов движется с задержкой. Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

"Утро начинается с обстрела железнодорожной инфраструктуры в Донецкой области. Имеем обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынужденная задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - отметили в УЗ. видео дня

Сообщается, что для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках. Сейчас специалисты оценивают повреждения и сроки восстановления.

Также стало известно, что с задержкой движутся такие пригородные поезда:

Поезд №6809 Близнюки - Славянск с резервным тепловозом будет курсировать до станции Бантышево, оттуда пассажиров доставят к местам назначения автобусами.

№6812/6822 Краматорск - Харьков остановился на участке Ясногорка - Славянск. Сейчас задержка более 20 минут.

"Работаем над восстановлением движения, чтобы довезти каждого. В случае изменений - будем информировать", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что боевые действия на территории Днепропетровской области являются частью стратегии российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль украинской границы.

Аналитики DeepState говорили, что российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях.

В то же время, офицер ВСУ Андрей Ткачук сказал, что ситуация вблизи Покровска остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности через систему канализации.

