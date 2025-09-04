Бои на Днепропетровщине не случайны: эксперт объяснил, что стоит за действиями врага

Селезнев рассказывает, почему бои на Днепропетровщине не являются случайными и имеют стратегическое значение.

Россия активизирует боевые действия на Днепропетровщине, стремясь создать санитарные зоны вдоль границы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

Боевые действия на Днепропетровщине связаны с планами России создать санитарные зоны

Российские войска активизировали атаки на граничащие с РФ регионы Украины

Днепропетровщина стала одним из фокусов стратегической активности врага

Боевые действия на территории Днепропетровской области являются частью стратегии российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль украинской границы. Об этом заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, активизация боевых действий в регионе связана со стремлением России продвинуться вглубь территории Украины и повлиять на общий ход войны.

"Еще в мае прошлого года Путин определил четкую задачу для собственной армии - создать так называемые буферные зоны на тех территориях нашей страны, которые граничат с РФ. Тогда речь шла о территориях Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Но если мы посмотрим на новую редакцию российской конституции, согласно которой Херсонщина и Запорожская область, так же как и Луганская и Донецкая области, является составной частью РФ, - по крайней мере об этом грезит Путин и его окружение", - отметил Селезнев в эфире Еспресо.

Цель создания санитарных зон

Эксперт добавляет, что Россия логично будет пытаться создать санитарные зоны на граничащих с "российскими" регионами территориях Украины, поэтому бои на Днепропетровщине не случайны.

"Враг будет пытаться давить на наши рубежи и позиции, а в перспективе - на территорию Николаевской, возможно, Одесской области. Но, что бы они там ни бредили, ключевой фактор, который влияет на общую ситуацию - это устойчивость украинского войска. А она зависит напрямую от ресурсной поддержки со стороны как украинской оборонки, так и наших западных партнеров", - подытожил Селезнев.

Риски создания буферной зоны для Украины: мнение эксперта

Для Украины существует серьезная опасность в случае создания буферной зоны в рамках возможного перемирия. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Опасность заключается в том, что линия соприкосновения проходит через наши фортификации и мощные районы обороны. Предложение отойти на 40 км будет означать оставить эти позиции и оказаться фактически в поле, где придется самостоятельно обустраивать оборону. На отдельных участках это может произойти", - подчеркнул он.

Романенко подчеркнул, что во время любых переговоров следует учитывать всю протяженность фронта и особенности отдельных местностей, чтобы избежать стратегических рисков.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Кроме того, оккупанты перебрасывают элитные подразделения из Сумской области на Донетчину, где сейчас у них возникли серьезные проблемы. Украинские защитники освободили населенный пункт Удачное вблизи Покровска.

Напомним, что российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях. В сентябре город еще не раз будет в центре внимания.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

