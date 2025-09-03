Укр
Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

Мария Николишин
3 сентября 2025, 15:25
Аналитики говорит, что оккупанты все же имеют некоторые продвижения на фронте.
ВСУ отбросили оккупантов / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, t.me/DeepStateUA

Коротко:

  • ВСУ отбросили оккупантов вблизи Толстого
  • Контроль врага там уже отсутствует
  • Враг сейчас сосредоточил внимание на участках вблизи Филиала и по линии Январское-Терновое

Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что бойцам ВСУ удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру.

"Таким образом контроль врага там уже отсутствует. Зато продолжаются просачивания малых групп между Зеленой Рощей и Толстым в Искру. Там уже оккупантов уничтожают или берут в плен", - говорится в сообщении.

В DeepState также рассказали, что враг сейчас сосредоточил внимание на участках вблизи Филии и по линии Январское-Терновое.

Кроме того, противник продвинулся в районах Перестройки, вблизи Малиевки и Январского - населенных пунктов, расположенных на административной границе с Днепропетровской областью. Бои также продолжаются в Мировом на Харьковщине.

ВСУ отбросили врага возле Толстого / фото: t.me/DeepStateUA

Наступление РФ на фронте

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что российский диктатор Владимир Путин собирается вести войну и в 2026 году.

По его словам, нет никаких оснований пока что видеть, чтобы Путин собирался прекратить войну за четыре региона.

"Непонятно, когда завершится активная фаза российского наступления - она явно продолжается. Многие считают, что она остановится осенью", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в отчете разведки Министерства обороны Великобритании говорилось, что оккупационные войска страны-агрессора России снижают активность в Сумской и Харьковской областях. Зато Силы обороны Украины в последней преуспели.

Военный, заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказал, что бойцам удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад.

В то же время, представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов сообщал, что на Покровском направлении россияне сосредоточили значительные резервы морской пехоты. Это свидетельствует о планах оккупантов активизировать наступление уже в ближайшее время.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

Какие породы собак не следует заводить новичкам: самые проблемые вариантыВидео

