"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

Виталий Кирсанов
2 сентября 2025, 11:29
Ситуация около Покровска намного лучше, чем была до того, когда туда зашли "азовцы", считает "Калина".
"Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении
"Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

Кратко:

  • До 4 августа ситуация на Покровском направлении была критической
  • Армия оккупантов быстро пополняется

Бойцам "Азова" удалось улучшить оборону фронта на Покровском направлении и сейчас там ситуация лучше, чем была месяц назад. Об этом сказал военный, заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав "Калина" Паламар в интервью "Украинской правде".

"Если говорить об операционной зоне 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов", то к моменту, когда мы туда зашли, то есть до 4 августа, ситуация была довольно критической. Как можно было увидеть даже на карте DeepState, враг там продвигался. Нам удалось улучшить управление и организацию войск, улучшить оборону", - рассказал Паламар.

видео дня

Он отметил, что проблема этого направления в том, что сейчас это основной удар двух армий врага - 51-й и 8-й. И у них нет особых проблем с пополнением личного состава.

"Мы их разбиваем, они заходят на восстановление, дальше быстро пополняются и снова заходят", - рассказал Паламар.

Вместе с тем, по его словам, в целом ситуация намного лучше, чем была до того, когда туда зашли "азовцы".

"За этот период потери врага примерно такие: более 1600 двухсотых, около 800 трехсотых, 58 пленных. Из интересного - недавно взяли пленного из Пологов Запорожской области, парень 1997 года рождения, который был принудительно мобилизован в армию нашего противника. И это многое говорит о циничности нашего врага", - поделился военный.

Оценивая украинское войско Паламар отметил, что оно сильное именно людьми, которые участвуют в боевых действиях и которые развиваются.

"Важно отметить о генерации молодых офицеров, солдат, сержантов, которые с 2014 года воюют, у них колоссальный опыт. Я бы еще отметил технологическую составляющую, в которой мы очень сильны", - продолжил он.

Относительно врага заместитель командира отметил, что тот "быстро приспосабливается и масштабируется", у него это получается, потому что возможно, в тоталитарном государстве это гораздо быстрее делается. Но, по его мнению, оккупанты имеют слабость в мотивации.

"Она у них в деньгах и в страхе, что их убьют за невыполнение приказа", - отметил Паламар.

По его словам, когда в 2022 году брали в плен российских офицеров и даже обычных солдат, то они верили в то, что им рассказывали по телевизору - что Украину нужно спасать, что они едут что-то "освобождать". Сейчас таких людей уже нет.

Покровск Инфографика
Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, российские оккупанты подтягивают резервы на Покровское направление. Ситуация там остается напряженной. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов

Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время боец Сил обороны с позывным "Борошняный" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Другие новости:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

война в Украине Калина вторжение России Покровск российское наступление
Главное за день

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:54Украина
Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

13:53Мир
Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:51Война
Враг активно следит: какие объекты по всей Украине под прицелом РФ

02:07

Обострение на фронте: полковник ВСУ назвал ключевые сигналы подготовки врага

01:30

Елена Тополя призналась, от чего в отношениях с мужем у нее "рвет крышу"

