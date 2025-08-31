Провал летнего наступления РФ: в Генштабе разнесли заявления Герасимова

С начала 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат.

Весенне-летнее наступление РФ завершилось практически ничем

Оккупанты не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины

Цифры оккупантов об оккупированных территориях и населенных пунктах "значительно завышены"

Страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"За три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания завершилась практически ничем", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что оккупанты не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины. Зато с начала 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат (убитыми и ранеными).

Также уничтожено и повреждено:

2174 боевых бронетранспортера;

1201 танк;

7303 артиллерийских систем;

157 реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отмечают, что цифры оккупантов об оккупированных территориях и населенных пунктах "значительно завышены".

"Относительно "точечных ударов" страны-агрессора "исключительно по военным объектам" - цену этой похвале знают тысячи мирных украинских жителей, которые ежедневно теряют дома, родных и близких", - добавили в ведомстве.

В Генштабе говорят, что регулярные точные удары по военным объектам в глубине России - лучшее опровержение кремлевских выдумок.

"Итоговый отчет генерала Герасимова - типичный образец агрессивной кремлевской лжи и высокомерия", - подытожили там.

Летнее наступление России на фронте

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорил, что до сентября ВСУ сдержат российское наступление, но оккупанты будут рвать жилы, чтобы выполнить задание Кремля.

"Путину нужно завершить летнюю наступательную кампанию. Судя по тому, в каком состоянии сейчас экономика России, вполне возможно, что осенью может возникнуть вопрос оперативной паузы", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявлял, что российские войска, несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, не смогли достичь заметных успехов в районе Покровска. Аналогичная ситуация наблюдается и вблизи Часового Яра и Торецка.

В то же время, боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

