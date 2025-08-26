ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

Ситуация на одном из ключевых участков фронта ухудшилась.

Один из важных городов на грани окружения / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщил Мирошников:

Российские военные могут взять под полный контроль Серебрянское лесничество

Северск может оказаться в окружении с трех сторон

В Серебрянском лесничестве, что в Луганской области, украинская оборона подходит к своему завершению. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников в Telegram.

По его словам, подобная ситуация и на плацдарме на восточном берегу реки Жеребец. Таким образом, существенно ухудшается позиция двух ключевых населенных пунктов к востоку от Краматорско-Славянской агломерации.

Речь идет о Северске и Лимане. По данным Мирошникова, Северск уже фактически в полуокружении и ситуация вокруг него может еще больше ухудшиться.

Лиман / Инфографика: Главред

"Если враг из Серебрянского леса выкатится на Дроновку и захватит ее - то будет охват уже с трех сторон", - пояснил корреспондент.

Отход ВСУ из Серебрянского леса

Накануне исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предупредил, что подразделения Сил обороны Украины действительно могут оставить Серебрянский лес. Причиной этого является то, что он полностью уничтожен в результате боевых действий.

Сейчас условия для украинских военных в лесничестве чрезвычайно сложные, но даже несмотря на это им удалось уничтожить часть российской техники там.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в ВСУ сообщили, что украинские военные имеют успешные тактические продвижения на Донбассе. Это может значительно облегчить ситуацию на соответствующих направлениях.

Недавно аналитики ISW рассказали, что российское командование фактически отказалось от развития прорыва в направлении Доброполья и перенесло основные усилия на другие участки фронта.

Напомним, Главред писал, что подразделения Сил обороны осуществили контратаку против российских войск к северу от Андреевки, что на Сумщине. В то же время россияне атаковали позиции украинских военных на севере Сумской области и на территории Курской области

О персоне: Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

