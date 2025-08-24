Укр
Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2025, 23:41обновлено 25 августа, 01:04
Украинские защитники имеют тактические продвижения на Донбассе, что может значительно облегчить ситуацию.
Бойцы ВСУ имеют успехи на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что говорят военные:

  • ВСУ имеют успешные тактические продвижения на Донбассе
  • Украинские военные выбивают оккупантов с позиций на Покровском направлении
  • Бойцы ВСУ отбили позиции на админгранице с Днепропетровской областью

Украинские военные имеют успешные тактические продвижения на Донбассе. Это может значительно облегчить ситуацию на соответствующих направлениях. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Продвижение подразделений СОУ "вырисовывает неплохую перспективу".

видео дня

"Честно говоря, за всю полномасштабную войну даже непривычно слышать вместе такие слова как "Донбасс" и "продвижение наших войск", однако углубляясь в первопричины всего этого, понимаешь что это логическая последовательность событий, что такие контратакующие действия являются больше защитой и предотвращением гораздо худшего", - отметил лейтенант.

Украинские военные отбили позиции на админгранице с Днепропетровской областью. Лейтенант отметил, что эта информация была подана с паузой. Сейчас Силы обороны имеют успехи в районе Мирнограда и продолжают контратаковать позиции оккупантов.

Ситуация на Покровском направлении

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что украинские защитники выполняют титаническую работу на Покровском направлении и постепенно выбивают их с позиций. Однако радоваться еще рано, ведь враг продолжает штурмовать.

"Ситуация становится тяжелее: враг раздуплился, и экипажи БПЛА уже работают значительно активнее, чем несколько дней назад", - отметил Бунятов.

На Лиманско-Северском направлении ситуация также очень сложная, говорит Бунятов.

"Линия обороны, в стандартном понимании, отсутствует, враг заходит группами в тыл и выставляет позиции. Есть позиции СОУ, которые находятся в окружении уже несколько дней", - добавил он.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские защитники остановили попытку прорыва российских оккупантов в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, Силы обороны Украины вернули контроль над большей частью населенного пункта Толстое в Донецкой области.

Недавно представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что в районе Доброполья враг попал в окружение.

Читайте также:

О персоне: Станислав Бунятов

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

