Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

Мария Николишин
23 августа 2025, 22:21
139
Бойцам удалось не допустить продвижения россиян.
Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов
Военные взяли в плен "знаменосцев" / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Главное:

  • Бойцы РДК остановили попытку прорыва оккупантов в Донецкой области
  • Удалось взять в плен 16 российских военнослужащих
  • Россияне должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов

Украинские защитники остановили попытку прорыва российских оккупантов в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что в совместной операции подразделения Российского Добровольческого Корпуса и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно отбили наступление врага.

видео дня

"Украинские воины остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В ГУР также добавили, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих. Среди них - "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

Наступление РФ на фронте

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан уже говорил, что война сейчас находится на пике своего развития.

По его словам, летняя наступательная кампания России сейчас ощутимо ускорилась.

"Путин не жалеет ресурсов - мы видим большое количество дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ. Задачей россиян является "просачивание" для создания паники, деморализации и дезорганизации как тыловых структур, так и личного состава, в том числе на фронте", - отметил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно остановили наступление российских войск и восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.

Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов говорил, что армия страны-агрессора России ведет активные боевые действия на нескольких направлениях фронта, но поддерживать такую интенсивность врагу удастся не долго.

В то же время, в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Донецка Днепропетровская область новости Украины война России и Украины Фронт
22:21Фронт
ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли детали

ВСУ освободили населенный пункт на Донетчине: в ОСГВ "Днепр" раскрыли детали

21:59Фронт
Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

Шесть тысяч Шахедов в месяц: РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине

21:22Война
