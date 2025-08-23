Шли к границам Днепропетровщины: бойцы РДК сорвали наступление оккупантов

Бойцам удалось не допустить продвижения россиян.

Главное:

Бойцы РДК остановили попытку прорыва оккупантов в Донецкой области

Удалось взять в плен 16 российских военнослужащих

Россияне должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов

Украинские защитники остановили попытку прорыва российских оккупантов в Донецкой области и не допустили продвижения врага в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Отмечается, что в совместной операции подразделения Российского Добровольческого Корпуса и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно отбили наступление врага.

"Украинские воины остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В ГУР также добавили, что во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих. Среди них - "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

Наступление РФ на фронте

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан уже говорил, что война сейчас находится на пике своего развития.

По его словам, летняя наступательная кампания России сейчас ощутимо ускорилась.

"Путин не жалеет ресурсов - мы видим большое количество дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ. Задачей россиян является "просачивание" для создания паники, деморализации и дезорганизации как тыловых структур, так и личного состава, в том числе на фронте", - отметил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно остановили наступление российских войск и восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.

Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов говорил, что армия страны-агрессора России ведет активные боевые действия на нескольких направлениях фронта, но поддерживать такую интенсивность врагу удастся не долго.

В то же время, в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины продолжают проводить стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении.

