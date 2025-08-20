"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

Украинские защитники разворачивают противовоздушные сетки и усиливают контроль на фронтовых маршрутах.

Украинские силы укрепляют оборону на фронте, противодействуя эффективным подразделениям российских беспилотников / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Как украинские войска защищаются от новых атак дронов

Какие методы использует враг для прорыва обороны

В Донецкой области в направлениях Краматорска и Доброполья российские войска прорвались глубоко в оборонительные позиции украинских войск. Оккупанты пытаются захватить как можно больше территорий, пока имеют возможность, сообщает The New York Times.

Тактика врага

Старший сержант 93-й механизированной бригады Виталий Пиасецкий рассказал о действиях противника:

"Это ползучее наступление. Но некоторые из этих групп все же прорываются".

По словам Пиасецкого, механизированные атаки россиян стали редкостью из-за активного использования дронов, которые обнаруживают движение бронетехники, грузовиков и мотоциклов.

Доброполье / Инфографика: Главред

Солдат из 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который дислоцируется возле Доброполья, отметил, что серьезность наступления врага не всегда соответствует реальной угрозе, но в последнее время россияне чаще пытаются продвигаться, несмотря на мирные инициативы мировых лидеров.

Угроза дронов

Пиасецкий и сержант Александр Карпюк из батальона беспилотных систем "Инквизиция" 59-й отдельной штурмовой бригады отметили ограниченность ресурсов ВСУ:

"Мы должны признать, что эти подразделения работают. Все эти новые подразделения беспилотников представляют для нас новую угрозу", - отметил Карпюк.

По его словам, основной защитой остаются противовоздушные сетки, расположенные вдоль дорог и на транспортных средствах.

Россияне также эффективнее сбивают украинские беспилотники. Ранее тяжелые дроны-бомбардировщики "Баба Яга" могли совершить около 70 полетов до уничтожения, теперь их сбивают уже после примерно 10 миссий.

Ситуация на Покровском направлении

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, сообщил для Главреда, что на Покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это размер большой европейской армии.

Кузан пояснил, что украинским защитникам сложно сдерживать такое количество врага, и возможный отход ВСУ из Покровска не исключается:

"Пока любой оборонительный рубеж - Покровска или другого города - позволяет наносить противнику потери, значительно превышающие наши, удерживать его имеет смысл. Если же территория перестает выполнять главную военную функцию, держать ее только из принципиальных соображений нецелесообразно. Наша главная задача - сохранение личного состава. Удержание позиций ценой больших человеческих потерь неприемлемо. Поэтому судьба Покровска будет определяться именно с учетом этих обстоятельств".

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины достигли успехов на нескольких направлениях фронта, сумев продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.

Аналитики Института изучения войны уточнили, что Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии.

Тем временем на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено, заявил советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

