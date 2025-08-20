"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

Читайте в материале:
- Как украинские войска защищаются от новых атак дронов
- Какие методы использует враг для прорыва обороны
В Донецкой области в направлениях Краматорска и Доброполья российские войска прорвались глубоко в оборонительные позиции украинских войск. Оккупанты пытаются захватить как можно больше территорий, пока имеют возможность, сообщает The New York Times.
Тактика врага
Старший сержант 93-й механизированной бригады Виталий Пиасецкий рассказал о действиях противника:
"Это ползучее наступление. Но некоторые из этих групп все же прорываются".
По словам Пиасецкого, механизированные атаки россиян стали редкостью из-за активного использования дронов, которые обнаруживают движение бронетехники, грузовиков и мотоциклов.
Солдат из 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который дислоцируется возле Доброполья, отметил, что серьезность наступления врага не всегда соответствует реальной угрозе, но в последнее время россияне чаще пытаются продвигаться, несмотря на мирные инициативы мировых лидеров.
Угроза дронов
Пиасецкий и сержант Александр Карпюк из батальона беспилотных систем "Инквизиция" 59-й отдельной штурмовой бригады отметили ограниченность ресурсов ВСУ:
"Мы должны признать, что эти подразделения работают. Все эти новые подразделения беспилотников представляют для нас новую угрозу", - отметил Карпюк.
По его словам, основной защитой остаются противовоздушные сетки, расположенные вдоль дорог и на транспортных средствах.
Россияне также эффективнее сбивают украинские беспилотники. Ранее тяжелые дроны-бомбардировщики "Баба Яга" могли совершить около 70 полетов до уничтожения, теперь их сбивают уже после примерно 10 миссий.
Ситуация на Покровском направлении
Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, сообщил для Главреда, что на Покровском направлении сосредоточено около 110 тысяч российских военных - это размер большой европейской армии.
Кузан пояснил, что украинским защитникам сложно сдерживать такое количество врага, и возможный отход ВСУ из Покровска не исключается:
"Пока любой оборонительный рубеж - Покровска или другого города - позволяет наносить противнику потери, значительно превышающие наши, удерживать его имеет смысл. Если же территория перестает выполнять главную военную функцию, держать ее только из принципиальных соображений нецелесообразно. Наша главная задача - сохранение личного состава. Удержание позиций ценой больших человеческих потерь неприемлемо. Поэтому судьба Покровска будет определяться именно с учетом этих обстоятельств".
Ситуация на фронте - новости по теме
Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины достигли успехов на нескольких направлениях фронта, сумев продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях.
Аналитики Института изучения войны уточнили, что Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии.
Тем временем на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено, заявил советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
