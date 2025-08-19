Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронте

Продвижение войск РФ на участках фронта не является чем-то новым, ведь стратегия Украины заключается в нанесении врагу максимальных потерь, указывает эксперт.

Названа главная причина продвижения россиян на фронте / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Кузан:

Главная цель украинских войск - нанести врагу как можно большие потери

У России нет ресурсов для полной оккупации Донетчины

Гипотетическое закрепление россиян на отдельных участках прорыва не создает принципиально новой угрозы, ведь главной задачей для Украины остается уничтожение живой силы врага. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Эксперт отмечает, что в ситуации нет ничего принципиально нового, ведь случаи, когда российским войскам удавалось заходить и временно занимать определенные территории, известны давно. Так же очевидно и то, что Украина иногда теряет позиции, но главная задача - наносить врагу максимальные потери за эти территории.

"То есть обмен условно выглядит как "наша территория - на их людей". Это именно та стратегия, которой сейчас воюют наши Силы обороны, и другой у нас пока нет", - указывает он.

Кузан подчеркнул, что речь о полном выходе из контролируемой части Донецкой области идти не может, ведь это нереалистичный сценарий. Для его реализации России нужны значительно большие ресурсы, чтобы удержать территории и создать угрозу для всей агломерации, включая Дружковку. Сейчас такой возможности у противника нет, ведь небольшие группы не способны этого достичь.

По его мнению, если Украина получит достаточно средств для борьбы с россиянами в воздухе, особенно для уничтожения или подавления их дронов (в том числе с помощью РЭБ), то можно будет постепенно отрезать и изолировать такие группы, а затем их ликвидировать. Этот процесс потребует времени и не будет мгновенным.

"Мы хотели бы, чтобы этот процесс был быстрее, но война сейчас находится на пике своего развития. Эта летняя наступательная кампания, которой хвастался Путин, сейчас ускорилась с российской стороны из-за переговоров между Трампом и Путиным. Именно поэтому Путин не жалеет ресурсов - мы видим большое количество дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ. На этих участках фронта россияне не испытывают никакого дефицита таких аппаратов, постоянно ими атакуют, пытаясь подавить наших операторов дронов и лишить нас возможности контролировать зону поражения (так называемую kill zone)", - добавил эксперт.

Кузан отметил, что в этом месяце количество вылетов российской авиации выросло на 18%, а вместе с этим увеличились и сбросы управляемых авиабомб по украинским позициям. Под таким прикрытием противник пытается прорывать оборону: небольшие группы заходят вглубь и пытаются подтянуть дополнительные силы для развития успеха.

Основная цель россиян заключается в использовании подобных "просачиваний" для усиления паники, деморализации и дезорганизации как в тылу, так и среди военных на передовой. Это в конечном итоге снижает боеспособность, и Украина должна это четко осознавать. Эксперт подчеркнул, что россияне имеют значительный опыт в проведении масштабных информационных спецопераций, и поэтому чрезвычайно важно не позволять им добиваться успеха в этой сфере.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе Доброполья, где действует 1-й корпус Национальной гвардии. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

На временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате движение поездов через регион полностью остановлено, заявил советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Аналитики ISW отметили, что единственный вариант быстрой оккупации Донбасса для России - это капитуляция Украины, поскольку военным путем достичь этого невозможно. Они также поставили под сомнение утверждение Владимира Путина, что российская армия якобы неизбежно установит контроль над всей Донецкой областью в случае затягивания войны.

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

