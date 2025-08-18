Укр
Враг хочет захватить еще одну область: Сырский сказал, где РФ готовит наступление

Марина Фурман
18 августа 2025, 09:21
По словам главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте остается сложной.
Армия РФ, Сырский
Россия концентрирует силы на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/osirskiy

Основное:

  • РФ планирует наступать на нескольких направлениях
  • Враг хочет захватить всю Запорожскую область

Страна-агрессор Россия не планирует заканчивать войну в Украине, наоборот, враг готовится проводить наступательные действия. Сейчас ситуация на фронте остается сложной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

По словам Сырского, россияне перегруппировываются и сосредотачиваются на двух направлениях - Покровском и Запорожском.

видео дня

"То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Он сообщил, что на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности. При этом, враг хочет реализовать цели российского диктатора Владимира Путина, поэтому захватчики готовятся нанести мощный удар.

У Сырского спросили, с какой целью россияне хотят провести наступление на Запорожском направлении.

"Цель - прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно, - вся область", - ответил генерал.

Главнокомандующий добавил, что враг также попытается активизироваться на Новопавловском направлении.

"И активно ведутся действия на Лиманском направлении - там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб", - подчеркнул Сырский.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, Россия перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: 13 августа было замечено более 15 единиц БТР и БМП. Военные аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Путина в ближайшие дни может активнее атаковать позиции ВСУ, чтобы создать себе лучшие политические условия для переговоров с мировыми лидерами.

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последние дни освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области и продвинулись на километр в Сумской области, нанеся потери врагу.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

война в Украине линия фронта Александр Сырский российское наступление
