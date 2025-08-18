Враг хочет захватить еще одну область: Сырский сказал, где РФ готовит наступление

Основное:
- РФ планирует наступать на нескольких направлениях
- Враг хочет захватить всю Запорожскую область
Страна-агрессор Россия не планирует заканчивать войну в Украине, наоборот, враг готовится проводить наступательные действия. Сейчас ситуация на фронте остается сложной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью РБК-Украина.
По словам Сырского, россияне перегруппировываются и сосредотачиваются на двух направлениях - Покровском и Запорожском.
"То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - сказал главнокомандующий ВСУ.
Он сообщил, что на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности. При этом, враг хочет реализовать цели российского диктатора Владимира Путина, поэтому захватчики готовятся нанести мощный удар.
У Сырского спросили, с какой целью россияне хотят провести наступление на Запорожском направлении.
"Цель - прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно, - вся область", - ответил генерал.
Главнокомандующий добавил, что враг также попытается активизироваться на Новопавловском направлении.
"И активно ведутся действия на Лиманском направлении - там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб", - подчеркнул Сырский.
Как писал Главред, Россия перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: 13 августа было замечено более 15 единиц БТР и БМП. Военные аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о подготовке к наступлению.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Путина в ближайшие дни может активнее атаковать позиции ВСУ, чтобы создать себе лучшие политические условия для переговоров с мировыми лидерами.
Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последние дни освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области и продвинулись на километр в Сумской области, нанеся потери врагу.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
