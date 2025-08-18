Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

Американский лидер сказал, что 18 августа станет большим днем в Белом доме.

Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией

Украина не вступит в НАТО в будущем

Американский лидер Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая запланирована на 18 августа, сделал заявление о войне в Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети TruthSocial.

"Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу", - пишет глава Белого дома. видео дня

Затем Трамп посоветовал вспомнить, "с чего все начиналось", напомнив об аннексии Крыма и намекнув на отказ Украине в перспективе вступления в НАТО.

"Никаких возвращений Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела), и никакого вступления в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!", - добавил американский лидер.

Трамп также анонсировал встречу с Зеленским в Белом Доме с участием европейских партнеров.

"18 августа - большой день в Белом доме. Еще никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их" - написал Трамп.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Кто из европейских лидеров планирует присутствовать на встрече Трампа с Зеленским

В понедельник, 18 августа, к встрече украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом присоединятся:

президент Еврокомиссии фон дер Ляйен;

генсек НАТО Рютте;

канцлер Германии Мерц;

премьер Италии Мелони;

президент Финляндии Стубб;

президент Франции Макрон;

премьер-министр Великобритании Стармер.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны планируют отправить в Вашингтон своих представителей вместе с Зеленским, чтобы поддержать Киев во время переговоров с президентом США.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. После разговора Зеленский объявил, что уже в понедельник, 18 августа, прибудет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.

Напомним, 17 августа 2025 года в Брюсселе состоялась важная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украинский лидер назвал основные темы переговоров между ним и президентом США Трампом и подчеркнул важность реальных гарантий безопасности для Украины.

Утром, 18 августа, появилась информация, что Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон.

Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

