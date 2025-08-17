Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

Ангелина Подвысоцкая
17 августа 2025, 23:38обновлено 18 августа, 00:15
1008
В результате ракетных ударов уже есть информация о разрушениях и пострадавших.
Пожар, спасатели, ГСЧС, налет дронов, налет ракет
РФ атаковала города баллистикой / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Харькове, Сумах и Павлограде.

На обстрелы отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Прямо сейчас россияне бьют баллистикой по нашим регионам, нашим городам. Сумы, Харьков - Россия обстреливает баллистическими ракетами. Необходимо прекращение огня, потому что Россия и дальше будет делать все, чтобы терроризировать наших людей", - написал он.

видео дня

Впоследствии стало известно о том, что в сторону Одессы летят ударные дроны типа "Шахед".

"Россияне запустили шахеды - планируют атаковать Одессу. Это так они мира хотят. Только слова", - добавил Ермак.

В Telegram-канале monitoringwar сообщили о том, что около пяти баллистических ракет "Искандер/KN" были запущены из Курской области, Ростовской области (Миллерово, Таганрог).

ракеты
РФ атаковала Украину баллистическими ракетами / фото: monitoringwar

Удар по Сумам

Первый взрыв прогремел в Сумах. Взрыв было слышно во всех районах города. Читатели Главреда рассказывают о том, что они почувствовали очень сильную взрывную волну, а вначале увидели яркую вспышку.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил, что россияне ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сум.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются. Угроза сохраняется. Прошу жителей Сумщины оставаться в безопасных местах", - написал он.

Смотрите видео об ударе по городу Сумы:

удар по Сумам
РФ ударила баллистикой по городу Сумы / фото: скриншот

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар уточнил, что РФ атаковала заведение образования.

Смотрите видео об ударе по городу Сумы:

удар по Сумам
РФ ударила баллистикой по городу Сумы / фото: скриншот

Взрыв в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что "прилет" был зафиксирован в Индустриальном районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что под атакой был район жилой многоквартирной застройки. Удар произошел между многоэтажек. Минимум в 12-ти из них были выбиты окна.

Известно о восьми пострадавших. Среди них 13-летняя девочка, три женщины 21, 24 и 60 лет. У 69-летней женщины и 44-летнего мужчины острая реакция на стресс. Также известно о том, что пострадали также 36-ти и 82-летние женщины.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Сумы Павлоград Харьковская область Сумская область вторжение России новости Павлограда ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

23:38Украина
Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:30Синоптик
Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

21:21Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Последние новости

23:38

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

22:13

Сколько провалов скрывает "Буревестник": эксперт оценил испытания ракеты-неудачника

21:30

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:21

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

20:24

Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
19:56

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:40

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

18:57

Китайский гороскоп на завтра 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

18:06

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Реклама
18:04

Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

18:01

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

16:48

Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способВидео

16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

Реклама
14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

Реклама
09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

05:30

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с почтальоном за 49 секунд

04:35

Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять