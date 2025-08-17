В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В результате ракетных ударов уже есть информация о разрушениях и пострадавших.

РФ атаковала города баллистикой / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Харькове, Сумах и Павлограде.

На обстрелы отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Прямо сейчас россияне бьют баллистикой по нашим регионам, нашим городам. Сумы, Харьков - Россия обстреливает баллистическими ракетами. Необходимо прекращение огня, потому что Россия и дальше будет делать все, чтобы терроризировать наших людей", - написал он.

Впоследствии стало известно о том, что в сторону Одессы летят ударные дроны типа "Шахед".

"Россияне запустили шахеды - планируют атаковать Одессу. Это так они мира хотят. Только слова", - добавил Ермак.

В Telegram-канале monitoringwar сообщили о том, что около пяти баллистических ракет "Искандер/KN" были запущены из Курской области, Ростовской области (Миллерово, Таганрог).

РФ атаковала Украину баллистическими ракетами / фото: monitoringwar

Удар по Сумам

Первый взрыв прогремел в Сумах. Взрыв было слышно во всех районах города. Читатели Главреда рассказывают о том, что они почувствовали очень сильную взрывную волну, а вначале увидели яркую вспышку.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил, что россияне ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сум.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются. Угроза сохраняется. Прошу жителей Сумщины оставаться в безопасных местах", - написал он.

Смотрите видео об ударе по городу Сумы:

РФ ударила баллистикой по городу Сумы / фото: скриншот

Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар уточнил, что РФ атаковала заведение образования.

РФ ударила баллистикой по городу Сумы / фото: скриншот

Взрыв в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что "прилет" был зафиксирован в Индустриальном районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что под атакой был район жилой многоквартирной застройки. Удар произошел между многоэтажек. Минимум в 12-ти из них были выбиты окна.

Известно о восьми пострадавших. Среди них 13-летняя девочка, три женщины 21, 24 и 60 лет. У 69-летней женщины и 44-летнего мужчины острая реакция на стресс. Также известно о том, что пострадали также 36-ти и 82-летние женщины.

Новость дополняется...

