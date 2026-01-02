До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

Черная плесень — это не только следствие протечек или сырости, но и результат бытовых привычек.

Как избавиться от черной плесени

Почему появляется черная плесень

Как избавиться от черной плесени

С наступлением нового года многие начинают генеральную уборку, разбирают шкафы и убирают вещи "до лучших времен". Однако именно в этот период в домах часто появляется черная плесень — незаметная сначала, но опасная для здоровья и имущества.

Эксперты предупреждают: между рождественскими праздниками и серединой января в помещениях складываются идеальные условия для развития плесени. Окна закрыты, отопление работает на полную мощность, а влажный воздух задерживается внутри дома, пишет express.co.

Почему появляется черная плесень

По словам Адама Окли, эксперта по хранению вещей компании Door to Store, главная причина — неправильное хранение одежды и текстиля после праздников.

Люди стремятся освободить пространство и плотно утрамбовывают пальто, шарфы, постельное белье и мягкие вещи в шкафы и коробки. При этом многие предметы содержат остаточную влагу:

одежда после дождя или снега,

шарфы и куртки с конденсатом,

даже свежевыстиранные вещи, которые кажутся сухими.

В условиях отсутствия циркуляции воздуха влага никуда не уходит, создавая идеальную среду для роста черной плесени. Часто проблема становится заметной только весной — по запаху или темным пятнам на ткани, когда ущерб уже нанесен.

Чем опасна черная плесень

Черная плесень не только портит вещи и мебель, но и может негативно влиять на здоровье. Длительное воздействие ее спор связано с:

респираторными заболеваниями,

аллергическими реакциями,

обострением астмы и хронических проблем с дыханием.

Кроме того, споры легко распространяются и быстро заражают другие предметы в доме.

Как избавиться от черной плесени

Если плесень уже появилась, важно действовать быстро:

Удалите пораженные вещи из шкафа и проветрите помещение.

Постирайте текстиль при максимально допустимой температуре с добавлением уксуса или специальных средств против плесени.

Твердые поверхности обработайте антисептическими растворами или средствами от грибка.

Тщательно высушите все предметы перед повторным хранением.

Как предотвратить появление плесени зимой

Эксперты советуют соблюдать простые правила хранения:

не упаковывать вещи слишком плотно, оставлять пространство для воздуха;

давать одежде полностью высохнуть — минимум 24 часа после улицы;

регулярно открывать шкафы и проветривать комнаты даже зимой;

избегать герметичных пластиковых контейнеров для текстиля.

По словам специалиста, пластиковые коробки часто усугубляют проблему: при перепадах температуры внутри образуется конденсат, а влага "запирается" вместе с вещами.

