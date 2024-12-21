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Чего боится черная плесень: как убрать заразу со стен раз и навсегда

Анна Ярославская
21 декабря 2024, 11:44
214
Плесень может появиться в любой комнате в доме и бороться с ней необходимо, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.

Уборка, девушка, защитные очки
Полезные советы, как избавиться от плесени / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что хорошо разъедает плесень
  • Можно ли самостоятельно избавиться от черной плесени

Плесень нередко появляется на стенах дома и со временем она может уничтожить все, на чем растет, поскольку потребляет материал и использует его в качестве питательных веществ. Если не бороться с плесенью, то вскоре она распространится по стенам и потолкам, образуя большие темные пятна, которые могут повлиять на здоровье обитателей дома.

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Главред разобрался, как убрать плесень со стен раз и навсегда.

Можно ли спать в комнате с плесенью

Плесень может появиться в любой комнате в доме, в том числе и в спальне. Спать в комнате с плесенью не рекомендуется, поскольку она представляет опасность, так как выпускает микроскопические споры, которые переносятся по воздуху. У некоторых видов плесени эти споры имеют прикрепленные к ним микотоксины и аллергены, которые влияют на здоровье человека и вызывают аллергические реакции. Особенному риску подвергаются люди с ослабленной иммунной системой и маленькие дети.

Особенно опасна черная плесень. Она растет в ванных комнатах, а также в спальнях, за мебелью, вокруг окон и даже на полу и одежде.

Если в каком-либо месте вашего дома растет или начинает расти черная плесень, от нее необходимо избавиться как можно быстрее.

Если вы обнаружили токсичную черную плесень, не трогайте ее. Прикосновение к плесени или ее перемещение может привести к выбросу огромного количества вредных спор в воздух, что нанесет вред всем, кто живет в доме.

В этом случае вам необходимо как можно скорее обратиться к специалисту или даже рассмотреть возможность проживания в другом месте, чтобы избежать воздействия микотоксиновна организм.

Как убрать плесень со стен

Если ваш дом страдает от плесени, то эффективное решение необходимо. Для начала поможет простая уборка.

1. Мягкую мебель, покрытую плесенью, следует вымыть шампунем, а одежду отдать в профессиональную химчистку

2. В ведро с водой добавьте немного мягкого моющего средства, например, жидкости для мытья посуды или мыла для ручной стирки одежды.

3. Тряпкой, смоченной в мыльной воде, осторожно сотрите плесень со стены. Не используйте щетку, так как это может высвободить споры плесени.

4. Сухой тряпкой удалите влагу со стены. После этого положите тряпки в пластиковый пакет и выбросьте их.

5. Далее все поверхности в помещении следует тщательно очистить путем влажной уборки или с помощью пылесоса, чтобы удалить все споры.

Какое самое эффективное средство от плесени на стенах

Чтобы избавиться от плесени, можно использовать специальный раствор. Он очень прост в приготовлении. В бутылке с распылителем нужно смешать одну столовую ложку жидкости для мытья посуды, 1/2 стакана хлорного отбеливателя и один стакан теплой воды. Жидкость для мытья посуды помогает раствору дольше удерживаться на стене, убивая споры плесени.

При работе с этой жидкостью нужно обязательно использовать защитную маску и очки, а также перчатки.

Чтобы улучшить вентиляцию во время уборки, откройте окна или включите вентилятор. Если вы работаете в ванной комнате, включите вытяжку.

Нанесите чистящий раствор с помощью пульверизатора или губки.

Начните снизу и продвигайтесь вверх, чтобы не допустить распространения спор и образования полос на стене.

Если плесень находится на потолке, используйте прочную стремянку или наносите раствор чистой губчатой ​​шваброй.

Дайте чистящему раствору высохнуть.

Если пятна остались, нанесите его еще раз.

Хлорный отбеливатель является наиболее эффективным средством для домашнего удаления спор плесени. Однако, если заражение небольшое, вы можете использовать дистиллированный белый уксус или перекись водорода, чтобы убить споры.

Неразбавленный дистиллированный белый уксус нужно распылить на поверхность, потом протереть плесень салфеткой из микрофибры или губкой и дать поверхности высохнуть. Уксус медленно разрушит структуру плесени и убьет ее. Однако темные пятна могут остаться и потребовать дополнительной очистки бытовым чистящим средством.

Перекись водорода также уничтожит плесень и осветлит пятна, но она действует медленнее, чем хлорный отбеливатель, поэтому может потребоваться многократное применение. Распылите на плесень 3% перекись водорода, протрите область губкой и дайте стене высохнуть.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Главред

Что нельзя делать:

  • не смешивайте отбеливатель и уксус. Это создаст токсичный газообразный хлор;
  • не смешивайте уксус и пищевую соду. Кислота в уксусе убивает плесень, а смешивание уксуса с пищевой содой нейтрализует эту кислоту, делая ее неэффективной. Поэтому нужно использовать либо уксус, либо пищевую соду, разведенную в воде.

Как предотвратить появление плесени в доме

Первым важным шагом в профилактике плесени является обнаружение источника влаги, который может способствовать ее росту.

Проверьте, не проникает ли через окна дождевая вода и не поврежден ли герметик вокруг них.

Всегда вытирайте разлитые жидкости и обязательно вытирайте насухо полы и стены после того, как вы приняли ванну или душ.

Обязательно регулярно осматривайте внешнюю часть дома, чтобы обнаружить возможные утечки из-за сломанных желобов или водосточных труб.

Важно обеспечить циркуляцию воздуха в доме. Держите внутренние двери открытыми как можно чаще и отодвиньте мебель от стен.

В сухие дни открывайте окна, чтобы в дом поступал свежий воздух. Это снизит влажность и, следовательно, поможет предотвратить появление плесени.

Конденсационная влага является наиболее распространенным фактором, способствующим росту домашней плесени. После устранения проблемы с вентиляцией конденсат и плесень больше не должны появляться.

Ранее Главред писал, как избавиться от конденсата на пластиковых окнах. Проблема мокрых окон заключается в чрезмерной влажности и отсутствии вентиляции, но есть народные методы, которые помогут с этим бороться.

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