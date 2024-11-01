Чем отмыть плесень на стене: чудодейственные способы

Плесень на стенах не только портит вид помещения, но и представляет серьезную угрозу для здоровья, поэтому важно знать как убрать плесень со стен раз и навсегда.

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Чего боится черная плесень / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от плесени на стенах раз и навсегда

Как правильно сушить стену после обработки против плесени

Что предотвращает появление плесени в доме

Плесень на стенах - очень неприятная и даже опасная проблема, поэтому, если вы в поисках, какое самое эффективное средство от плесени на стенах - The Spruce поделилось несколькими проверенными методами.

Если плесень распространилась на большой участок, то самый простой метод, как удалить черные пятна плесени на стене - хлорный отбеливатель. Хлор не только уничтожает плесень, но и предотвращает ее дальнейшее появление, что делает его идеальным средством для борьбы с крупными заражениями. Перед обработкой помещения следует обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы избежать раздражения дыхательных путей.

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Разведите хлорный отбеливатель с водой в пропорции 1:10. Нанесите раствор на пораженные участки с помощью пульверизатора или тряпки. Оставьте на 10-15 минут, после чего протрите и дайте стене высохнуть.

Еще одно средство, хорошо разъедающее плесень - дистиллированный белый уксус. Благодаря высокой кислотности, уксус медленно разрушает структуру грибка и способствует его уничтожению. Важно отметить, что темные пятна на стене могут остаться даже после обработки, поэтому в таком случае стоит воспользоваться дополнительным моющим средством.

Для обработки уксусом:

Распылите неразбавленный дистиллированный белый уксус на поверхность, пораженную плесенью.

Подождите 1 час, после чего протрите микрофибровой тканью или губкой.

Дайте стене полностью высохнуть на воздухе.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Если вы не знаете, как просушить стену от плесени, то прежде всего после очистки стоит удостовериться, что стена полностью высохла, поскольку влага - главный фактор развития плесени. Лучше всего использовать осушитель воздуха или установить вентилятор, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в помещении. Регулярное проветривание также предотвращает появление новых колоний плесени.

Что известно о The Spruce? Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

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