Чем отмыть плесень на стене: чудодейственные способы

Вы узнаете:
- Как избавиться от плесени на стенах раз и навсегда
- Как правильно сушить стену после обработки против плесени
- Что предотвращает появление плесени в доме
Плесень на стенах - очень неприятная и даже опасная проблема, поэтому, если вы в поисках, какое самое эффективное средство от плесени на стенах - The Spruce поделилось несколькими проверенными методами.
Если плесень распространилась на большой участок, то самый простой метод, как удалить черные пятна плесени на стене - хлорный отбеливатель. Хлор не только уничтожает плесень, но и предотвращает ее дальнейшее появление, что делает его идеальным средством для борьбы с крупными заражениями. Перед обработкой помещения следует обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы избежать раздражения дыхательных путей.
Разведите хлорный отбеливатель с водой в пропорции 1:10. Нанесите раствор на пораженные участки с помощью пульверизатора или тряпки. Оставьте на 10-15 минут, после чего протрите и дайте стене высохнуть.
Еще одно средство, хорошо разъедающее плесень - дистиллированный белый уксус. Благодаря высокой кислотности, уксус медленно разрушает структуру грибка и способствует его уничтожению. Важно отметить, что темные пятна на стене могут остаться даже после обработки, поэтому в таком случае стоит воспользоваться дополнительным моющим средством.
Для обработки уксусом:
- Распылите неразбавленный дистиллированный белый уксус на поверхность, пораженную плесенью.
- Подождите 1 час, после чего протрите микрофибровой тканью или губкой.
- Дайте стене полностью высохнуть на воздухе.
Если вы не знаете, как просушить стену от плесени, то прежде всего после очистки стоит удостовериться, что стена полностью высохла, поскольку влага - главный фактор развития плесени. Лучше всего использовать осушитель воздуха или установить вентилятор, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в помещении. Регулярное проветривание также предотвращает появление новых колоний плесени.
Что известно о The Spruce?
Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.
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