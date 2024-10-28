Вызывать клининг не надо: как избавиться от плесени на окне в домашних условиях

Существует множество средств для борьбы с плесенью, но домашние рецепты часто являются не менее эффективными и доступными.

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Эксперты объяснили, как на окне избавиться от плесени / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Коротко о главном:

Причины, почему возникает плесень

Как побороть плесень в домашних условиях своими средствами

Ощущение, когда дома порядок всегда и везде - прекрасное, но не всегда есть желание тратить время на уборку. Однако избегать регулярного ухода не стоит, ведь без него может появиться плесень. Специалисты издания "Чистота" делятся рекомендациями, как бороться с плесенью на окнах в домашних условиях.

Почему возникает плесень?

Прежде чем избавиться от плесени, важно понять, что вызывает ее появление на окнах. К основным причинам относятся:

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высокая влажность воздуха (может возникать из-за износа уплотнительных резинок на окнах, через которые влага проникает в щели);

протекание труб (часто создает дополнительную влагу, что способствует размножению грибка);

плохая вентиляция (способствует накоплению влаги, а если помещение редко дезинфицировать, то плесень может быстро распространиться);

редкая уборка (регулярная очистка рам и стеклопакетов предотвращает образование грибка, поэтому, даже если его нет, стоит время от времени проводить обработку окон).

Как убрать плесень с окон в домашних условиях?

Начнем с того, что для удаления плесени на окнах не нужны специальные инструменты - достаточно обычных предметов, которые наверняка есть дома: зубная щетка, ватные палочки, чистящее средство и тряпка.

Старой зубной щеткой можно эффективно достать труднодоступные места, где скапливается грибок.

Как бороться с плесенью народными методами?

Существует множество средств для борьбы с плесенью, но домашние рецепты часто являются не менее эффективными и доступными. Например, можно использовать соду, уксус, соль или спирт. Эти средства есть под рукой и могут хорошо справиться с плесенью.

Сода

Сода - популярное средство для очистки окон от грибка. Она недорогая и часто эффективнее магазинных средств. Чтобы очистить плесень, можно сделать так:

Приготовить пасту из 3 столовых ложек соды и 1 столовой ложки воды. Нанести на загрязненную поверхность и оставить на 10 минут. Использовать щетку, чтобы вычистить грибок. Потереть влажной тряпкой и насухо вытереть поверхность.

Если с первого раза результат не идеальный, можно повторить процедуру для полной очистки.

Уксус и сода

Эффективной является комбинация соды с уксусом. По отдельности они также работают хорошо, но в паре действуют быстрее:

Смешать 3 столовые ложки соды с уксусом, чтобы получить густую пасту. Нанести на пораженный участок и оставить на 20-40 минут. Очистить щеткой и промыть водой, насухо вытереть.

Чтобы усилить действие, можно покрыть участок пищевой пленкой, что создаст эффект вакуума и поможет быстрее избавиться от грибка.

Лимонная кислота

Это средство подходит как для удаления плесени, так и для других видов грязи.

Достаточно смешать пакетик лимонной кислоты с 1-2 ложками воды и нанести на пораженный участок. Через 30 минут грибок легко удаляется.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Спирт или перекись водорода

Перекись или спирт хорошо справляются с загрязнениями на пластиковых окнах:

Развести спирт или перекись с водой в пропорции 1:1. Протереть пораженные участки ватным диском, смоченным в растворе. Повторить процедуру, если нужно, до полного очищения.

Мыло, уксус и сода

Интересная комбинация, которая тоже эффективно справляется с грибком:

Смешать 2 ложки мыла или средства для мытья посуды с 3 ложками уксуса и 2 ложками соды. Нанести смесь на плесень и оставить на 15-30 минут. Почистить щеткой, удалить остатки влажной тряпкой.

Стиральный порошок и уксус

Последний вариант - комбинация стирального порошка с уксусом.

Достаточно смешать 2 ложки порошка и 2 ложки уксуса, чтобы получить пасту. Нанести на грибок, оставить на 20 минут, затем очистить щеткой и вытереть насухо.

"Указанные методы являются простыми в исполнении и дают быстрый эффект. Успехов в борьбе с плесенью!", - подытожили эксперты.

Чем опасна плесень? Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза. Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, разнообразных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека. Одним из основных признаков заражения могут стать: насморк,

чихание,

кашель,

воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);

стало труднее дышать.

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