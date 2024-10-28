Вызывать клининг не надо: как избавиться от плесени на окне в домашних условиях

Коротко о главном:
- Причины, почему возникает плесень
- Как побороть плесень в домашних условиях своими средствами
Ощущение, когда дома порядок всегда и везде - прекрасное, но не всегда есть желание тратить время на уборку. Однако избегать регулярного ухода не стоит, ведь без него может появиться плесень. Специалисты издания "Чистота" делятся рекомендациями, как бороться с плесенью на окнах в домашних условиях.
Почему возникает плесень?
Прежде чем избавиться от плесени, важно понять, что вызывает ее появление на окнах. К основным причинам относятся:
- высокая влажность воздуха (может возникать из-за износа уплотнительных резинок на окнах, через которые влага проникает в щели);
- протекание труб (часто создает дополнительную влагу, что способствует размножению грибка);
- плохая вентиляция (способствует накоплению влаги, а если помещение редко дезинфицировать, то плесень может быстро распространиться);
- редкая уборка (регулярная очистка рам и стеклопакетов предотвращает образование грибка, поэтому, даже если его нет, стоит время от времени проводить обработку окон).
Как убрать плесень с окон в домашних условиях?
Начнем с того, что для удаления плесени на окнах не нужны специальные инструменты - достаточно обычных предметов, которые наверняка есть дома: зубная щетка, ватные палочки, чистящее средство и тряпка.
Старой зубной щеткой можно эффективно достать труднодоступные места, где скапливается грибок.
Как бороться с плесенью народными методами?
Существует множество средств для борьбы с плесенью, но домашние рецепты часто являются не менее эффективными и доступными. Например, можно использовать соду, уксус, соль или спирт. Эти средства есть под рукой и могут хорошо справиться с плесенью.
Сода
Сода - популярное средство для очистки окон от грибка. Она недорогая и часто эффективнее магазинных средств. Чтобы очистить плесень, можно сделать так:
- Приготовить пасту из 3 столовых ложек соды и 1 столовой ложки воды.
- Нанести на загрязненную поверхность и оставить на 10 минут.
- Использовать щетку, чтобы вычистить грибок.
- Потереть влажной тряпкой и насухо вытереть поверхность.
Если с первого раза результат не идеальный, можно повторить процедуру для полной очистки.
Уксус и сода
Эффективной является комбинация соды с уксусом. По отдельности они также работают хорошо, но в паре действуют быстрее:
- Смешать 3 столовые ложки соды с уксусом, чтобы получить густую пасту.
- Нанести на пораженный участок и оставить на 20-40 минут.
- Очистить щеткой и промыть водой, насухо вытереть.
Чтобы усилить действие, можно покрыть участок пищевой пленкой, что создаст эффект вакуума и поможет быстрее избавиться от грибка.
Лимонная кислота
Это средство подходит как для удаления плесени, так и для других видов грязи.
- Достаточно смешать пакетик лимонной кислоты с 1-2 ложками воды и нанести на пораженный участок.
- Через 30 минут грибок легко удаляется.
Спирт или перекись водорода
Перекись или спирт хорошо справляются с загрязнениями на пластиковых окнах:
- Развести спирт или перекись с водой в пропорции 1:1.
- Протереть пораженные участки ватным диском, смоченным в растворе.
- Повторить процедуру, если нужно, до полного очищения.
Мыло, уксус и сода
Интересная комбинация, которая тоже эффективно справляется с грибком:
- Смешать 2 ложки мыла или средства для мытья посуды с 3 ложками уксуса и 2 ложками соды.
- Нанести смесь на плесень и оставить на 15-30 минут.
- Почистить щеткой, удалить остатки влажной тряпкой.
Стиральный порошок и уксус
Последний вариант - комбинация стирального порошка с уксусом.
- Достаточно смешать 2 ложки порошка и 2 ложки уксуса, чтобы получить пасту.
- Нанести на грибок, оставить на 20 минут, затем очистить щеткой и вытереть насухо.
"Указанные методы являются простыми в исполнении и дают быстрый эффект. Успехов в борьбе с плесенью!", - подытожили эксперты.
Чем опасна плесень?
Плесень является чрезвычайно вредным микроорганизмом. Если вы часто находитесь в помещении, пораженном плесенью, то рано или поздно первые симптомы почувствуют даже люди, у которых нет аллергии. Споры плесени токсичны для человека. Они легко проникают в организм через кожу, дыхательные пути, слизистую оболочку, глаза.
Плесень может спровоцировать появление болезней дыхательных путей и ротовой полости, заболеваний кожного покрова, расстройств опорно-двигательного аппарата, разнообразных инфекций. Кроме того, плесень может привести к обострению заболеваний, которые уже есть у человека.
Одним из основных признаков заражения могут стать:
- насморк,
- чихание,
- кашель,
- воспаление и покраснение на коже (возможно, с зудом);
- стало труднее дышать.
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