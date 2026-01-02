Укр
Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

Дарья Пшеничник
2 января 2026, 18:01
Уже через несколько дней эти незваные соседи покинут ваше жилье в поисках нового теплого пристанища.
Мышь
Как избавиться от мышей в доме / Колаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Банкис уксусной эссенцией эффективно отпугивают грызунов без ловушек и химии
  • Метод сработает за несколько дней

У многих хозяев зима традиционно приносит незваных гостей - мышей, которые чаще всего выбирают гаражи и погреба как теплое убежище. Однако специалисты советуют не спешить к ядам или ловушкам: существует простой, безопасный и недорогой способ отпугнуть грызунов без вреда для животных.

Для метода понадобятся только стеклянные банки с крышками и уксусная эссенция, пишет ТСН.

Алгоритм действий максимально прост:

  • Наполнить банки эссенцией примерно на треть.
  • Сделать в крышках несколько отверстий, чтобы запах постепенно выходил наружу.
  • Расставить емкости по периметру помещения, где замечали активность мышей.

По словам специалистов, этого достаточно, чтобы уже через несколько дней грызуны покинули помещение. Причина проста: мыши не переносят резкого запаха уксуса, который через отверстия в крышках равномерно заполняет пространство и создает для них невыносимые условия.

Метод считается гуманным, ведь не наносит вреда животным, а лишь заставляет их искать другое место для проживания. К тому же он не требует дорогих средств или специальных навыков, что делает его доступным для каждого хозяина.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, деталиФото

