Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

Как избавиться от мышей в доме / Колаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

Банки с уксусной эссенцией эффективно отпугивают грызунов без ловушек и химии

Метод сработает за несколько дней

У многих хозяев зима традиционно приносит незваных гостей - мышей, которые чаще всего выбирают гаражи и погреба как теплое убежище. Однако специалисты советуют не спешить к ядам или ловушкам: существует простой, безопасный и недорогой способ отпугнуть грызунов без вреда для животных.

Для метода понадобятся только стеклянные банки с крышками и уксусная эссенция, пишет ТСН.

Алгоритм действий максимально прост:

Наполнить банки эссенцией примерно на треть.

Сделать в крышках несколько отверстий, чтобы запах постепенно выходил наружу.

Расставить емкости по периметру помещения, где замечали активность мышей.

По словам специалистов, этого достаточно, чтобы уже через несколько дней грызуны покинули помещение. Причина проста: мыши не переносят резкого запаха уксуса, который через отверстия в крышках равномерно заполняет пространство и создает для них невыносимые условия.

Метод считается гуманным, ведь не наносит вреда животным, а лишь заставляет их искать другое место для проживания. К тому же он не требует дорогих средств или специальных навыков, что делает его доступным для каждого хозяина.

