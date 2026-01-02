Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

Главное из новости:
- Банкис уксусной эссенцией эффективно отпугивают грызунов без ловушек и химии
- Метод сработает за несколько дней
У многих хозяев зима традиционно приносит незваных гостей - мышей, которые чаще всего выбирают гаражи и погреба как теплое убежище. Однако специалисты советуют не спешить к ядам или ловушкам: существует простой, безопасный и недорогой способ отпугнуть грызунов без вреда для животных.
Для метода понадобятся только стеклянные банки с крышками и уксусная эссенция, пишет ТСН.
Алгоритм действий максимально прост:
- Наполнить банки эссенцией примерно на треть.
- Сделать в крышках несколько отверстий, чтобы запах постепенно выходил наружу.
- Расставить емкости по периметру помещения, где замечали активность мышей.
По словам специалистов, этого достаточно, чтобы уже через несколько дней грызуны покинули помещение. Причина проста: мыши не переносят резкого запаха уксуса, который через отверстия в крышках равномерно заполняет пространство и создает для них невыносимые условия.
Метод считается гуманным, ведь не наносит вреда животным, а лишь заставляет их искать другое место для проживания. К тому же он не требует дорогих средств или специальных навыков, что делает его доступным для каждого хозяина.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
