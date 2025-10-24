Так делали еще наши бабушки: как избавиться от мышей и крыс в погребе

Вы узнаете:
- Чего боятся мыши
- Как избавиться от мышей в погребе
Осень — время, когда в погребе появляется не только урожай, но и нежеланные "гости" — мыши и крысы. Чтобы защитить запасы овощей и картофеля, важно заранее принять меры.
Проверьте погреб перед закладкой урожая
Перед тем как складывать овощи, внимательно осмотрите углы, стены и пол. Именно там чаще всего появляются мышиные и крысиные норы. Если вы их обнаружили — засыпьте отверстия битым стеклом и залейте цементным раствором. Это не только перекроет путь грызунам, но и укрепит основание погреба.
Используйте природное средство — колючие шарики лопуха
Созревшие репейники — одно из самых безопасных и действенных средств против грызунов. Разложите колючие шарики лопуха вокруг ящиков с картофелем и корнеплодами, а также немного по полу. Часть репьев можно положить прямо в ящики.
Если мышь или крыса всё же проникнет в погреб, на их шерсти останутся репейные колючки, которые невозможно удалить. В отличие от домашних животных, грызуны не умеют очищать шерсть языком, поэтому стараются больше не возвращаться в опасное место.
Следите за вентиляцией и герметичностью
Проверьте вентиляционные отверстия и оконные решётки — даже маленькая щель может стать "входом" для мышей. При необходимости установите мелкую сетку.
Поддерживайте чистоту и сухость
Регулярная уборка и проветривание — лучшая профилактика появления грызунов. Не оставляйте на полу мусор или остатки овощей. Постелите под ящики сухие листья или солому, чтобы продукты не контактировали с холодным бетоном.
Расставьте ящики правильно
Старайтесь складывать ящики так, чтобы между ними не оставалось свободного пространства. Это не даст крысам и мышам свободно перемещаться по помещению.
