В Грабовском люди письменно отказывались от эвакуации: что известно

Сейчас в приграничной зоне области еще остаются 32 тысячи человек.

В Грабовском жили люди, которые письменно отказывались от эвакуации

Что известно:

РФ принудительно вывезла около 50 гражданских из села Грабовское в Сумской области в РФ

Жители села отказывались эвакуироваться, несмотря на постоянные усилия властей по их эвакуации

Оккупационная армия страны-агрессора России принудительно вывезла более 50 гражданских граждан из села Грабовское на Сумщине.

В населенном пункте жили люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника Сумской ОГА Владимир Бабич.

Чиновник отметил, что Сумщина живет в режиме эвакуации с 2023 года и эти мероприятия проходят регулярно. Всего под эвакуацию попало 87,5 тысяч населения, среди которых 8700 детей. Сейчас в пограничной зоне еще остаются 32 тысячи человек, в частности, 604 ребенка.

Он уточнил, что власти постоянно проводят разъяснительные работы, чтобы население эвакуировалось. И те из людей, кто не проводит свою эвакуацию - подвергают себя большой опасности.

По словам заместителя председателя ОВА, в Грабовском оставалось около 50 человек, а в ближайших населенных пунктах - было 20-30 человек. В то же время 56%, или две трети населения, которое находится в зоне принудительной эвакуации - в письменной форме отказывается эвакуироваться.

"Они это пишут, заявляют в категорической форме, но взамен проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где жили исключительно все жители, которые отказались от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская громада находятся непосредственно на границе с РФ", - добавил Бабич.

Он отметил, что сейчас там работают военные и проводятся стабилизационные действия. Однако комментировать ситуацию должны сами военные, поскольку ОВА там физически не присутствует. На вопрос, собирается ли власть активизировать эвакуацию в связи с тем, что оккупанты пересекают границу на новых участках, Бабич отметил, что эвакуация продолжается волнами. Когда боевые действия стихают - она замедляется, а когда возрастают - тогда усиливается.

Может ли РФ оккупировать Сумы - мнение эксперта

Как писал Главред, Сумы не входят в приоритетные цели России, поэтому вероятность их захвата в ближайшее время крайне низкая. РФ сосредотачивает основные силы на расширении так называемого сухопутного коридора, соединяющего оккупированные территории с Крымом. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

В Курской области сейчас находится около 50 тысяч российских военных, но это оборонительная, а не ударная группировка. Она предназначена для защиты Курска и недопущения повторения операций ВСУ, и не имеет возможностей для наступления на Сумы.

По словам Свитан, чтобы РФ смогла начать операцию по взятию Сум, ей нужно было бы увеличить группировку на этом направлении как минимум втрое или вчетверо - до 150-200 тысяч военных. Однако Россия не может этого позволить, поскольку основные силы уже задействованы на востоке и юге.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря издание "Кордон. Медиа" отметило, что российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумщины и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила "Суспільному", российские оккупанты вывезли около 50 жителей на территорию России, детей среди них не было.

Украинские военные утром 21 декабря подтвердили, что противник пересек границу возле Грабовского и принудительно вывез более 50 гражданских лиц, преимущественно пожилых мужчин и женщин. Об этом "Украинской правде" рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой. Он добавил, что из-за наступления противника Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского, где сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина сообщил, что в пределах села Грабовское продолжаются боевые действия. Из-за быстрого наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции.

Как пишет мониторинговый ресурс DeepState, безответственность военных в Грабовском стала причиной прорыва российских оккупантов и захвата десятков гражданских. Ситуация стала возможной из-за некомпетентных действий представителей Сил обороны, которые находились в населенном пункте.

Сумская ОГА (ОГА) Сумская областная государственная администрация - местная государственная администрация Сумской области. В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации

