ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 21 ОМБр

Кратко:

ВСУ продвинулись вдоль шоссе П-79 Купянск-Чугуев

Оккупанты продолжили наступательные действия на севере Сумской области

Украинские военные недавно продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области. А Россия активизировалась в Сумской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, Силы обороны Украины продвинулись вдоль шоссе П-79 Купянск - Чугуев в центральной части города.

В то же время 19 и 20 декабря российские войска продолжали наступательные действия вблизи Купянска. В частности, оккупанты атаковали непосредственно в районе города, на восток от него в направлении Петропавловки, на юго-восток вблизи Степной Новоселовки и Песчаного, а также на юг - в районе Купянского узлового.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские подразделения осуществили контрнаступательные действия из районов Собиловки и Мирова, а также в пределах Купянска и вблизи Степной Новоселовки.

По данным ISW, в боях на Купянском направлении продолжают участвовать операторы дронов и штурмовые подразделения российской 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа. Также сообщается о действиях подразделений 352-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа в направлении Купянска.

Российские войска 20 декабря продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных территориальных успехов не достигли. Аналитики отмечают, что активности на этом участке границы не фиксировали со времени боев в конце лета 2025 года вблизи Демидовки в Белгородской области.

В то же время минобороны РФ и российские "военкоры" заявляют о якобы захвате населенных пунктов Высокое и Грабовское, однако независимого подтверждения этой информации нет.

По данным ISW, 19 и 20 декабря российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Андреевки, Кондратовки, Варачино и Высокого. Российские источники также сообщают о контратаках Сил обороны Украины в районе Алексеевки.

Отдельно связанный с Северной группировкой войск РФ "военкор" заявил о значительных потерях российских подразделений вблизи села Бессаловка. По его словам, 1-й мотострелковый полк подвергся удару после ошибочного приказа занять позиции в лесополосе, где находились украинские военные. Он также сообщил о проблемах с эвакуацией раненых и отсутствии ротаций у российских подразделений в этом районе.

В отчете отмечается, что на Сумском направлении действуют подразделения 137-го воздушно-десантного полка РФ, а также отряд спецназначения "Анвар".

Наступление РФ на востоке: данные аналитиков

На данный момент российское военное руководство считает Лиман приоритетным плацдармом для возможного наступления на Славянск, отодвигая Северск на второстепенную роль. По данным Института изучения войны (ISW), на Лиманском участке фронта фиксируется интенсивное развитие боевых действий. При этом аналитики отмечают, что определённые продвижения наблюдаются как у российских войск, так и у подразделений ВСУ.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

