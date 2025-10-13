ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

Вооруженные силы Украины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области.

Украинские войска провели успешное контрнаступление в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, deepstatemap.live

ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области

Оккупанты были отброшены в районах четырех населенных пунктов

Враг частично продвинулся в Кучеровом Яру и у Шахово

Силы обороны Украины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области, отбросив российские войска вблизи четырех населенных пунктов.

Как сообщил мониторинговый канал DeepState вечером 12 октября, украинским военным удалось оттеснить российских оккупантов в районах населенных пунктов Новое Шахово, Золотой Колодец, Кучеров Яр и Новопавловка на Покровском направлении.

В то же время ситуация на этих участках остается крайне сложной.

Российские войска, несмотря на потери, продолжают штурмовые действия и смогли продвинуться непосредственно в Кучеровом Яру и вблизи Шахово.

Карта deepstatemap.live

Что говорят в Генштабе ВСУ

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Дачное.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Оккупанты несут значительные потери. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 140 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, 21 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 232 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники оккупантов.

Потери армии Рф за сутки / facebook.com/GeneralStaff.ua

Как писал Главред, Вооруженные Силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в районе Доброполья Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области. На Запорожье украинские воины продвинулись более чем на три километра. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска. Об этом заявил OSINT-аналитик Unit Observer.

Почему армия РФ активизировалась на фронте: мнение эксперта

Майор запаса НГУ Алексей Гетьман заявил, что армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды. Вероятно, перед оккупантами поставили новый дедлайн.

"Горит очередной дедлайн, скорее всего. Потому что рассчитывать, что они спешат до того, как пойдут плотные... Хотя вот уже неделю идет дождь с небольшими перерывами, почва там и так уже довольно тяжелая. Но на это вряд ли бы командиры высокого сорта или среднего звена обращали внимание, для них люди как расходный материал", - сказал он в эфире Еспресо.

По его мнению, для россиян больший вес имеет определенный дедлайн, поставленный высшим руководством, чем сложности из-за плохой погоды.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

