Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

Ангелина Подвысоцкая
9 октября 2025, 00:33
Российские оккупанты перебросили силы из-под Покровска для наступления на Днепропетровскую область.
РФ стягивает силы для наступления на Днепропетровщину / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что известно:

  • РФ стягивает силы для наступления на Днепропетровскую область
  • РФ перебросила на Днепропетровское направление одну дивизию и четыре бригады

Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска. Об этом заявил OSINT-аналитик Unit Observer в соцсети Х.

Отмечается, что из южной части Покровска оккупанты перебросили 90-ю танковую дивизию на юг от Ивановки-Новопавловки. В направлении Новопавловки были переброшены 35-я, 55-я, 74-я и 137-я бригады.

"Только 15-я, 30-я бригады и части 27-й дивизии остаются к югу от Покровска", - акцентировал он.

наступление на Днепропетровщину
РФ стягивает силы для наступления на Днепропетровскую область / фото: X/Unit Observer

Угроза появления проблем оперативного масштаба

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что сейчас на Северском и Лиманском направлениях очень тяжелая ситуация. Из-за штурмов оккупантов вокруг Северска образовалась большая "серая" зона. Активные наступательные действия россияне продолжают в направлении Ямполя.

"На обоих направлениях оккупанты пытаются просачиваться через лесные массивы, в которых у них пока получается только очень хорошо умирать + они используют одноразовых пилотов БпЛА, которых подсаживают на одни позиции с пехотой переднего края", - подчеркнул лейтенант.

Он добавил, что провал на этом направлении может создать проблемы оперативного масштаба.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.

Кроме того, воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Напомним, что командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута заявил, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск.

13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на сегодня 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

