Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст

Новогодние праздники - это то самое время, когда хочется выглядеть особенно ярко. Больше блеска, насыщенней цвета - кажется, что именно так должен создаваться вау-эффект в новогоднем макияже. Но на практике это нередко работает против нас и визуально добавляет несколько лет. Большинства ошибок в макияже, к счастью, легко избежать.
Главред разбирает самые частые промахи и раскроет, как их избежать.
Слишком плотный тон
Плотный тональный крем кажется надежным решением для вечернего выхода, но именно он чаще всего подчеркивает морщинки и заломы, сухость и несовершенства кожи. Особенно это заметно при искусственном освещении.
Как исправить: выбирайте легкие текстуры с сияющим финишем. А если есть зоны, которые хочется перекрыть сильнее, используйте консилер точечно вместо "штукатурки" на все лицо.
Перебор с матовостью
Долгое время матовая кожа считалась признаком ухоженности, но в новогоднем макияже это может сыграть злую шутку. Полностью матовое лицо без может выглядеть усталым и "плоским".
Как исправить: добавьте немного живого сияния - кремовый хайлайтер с мелкими частицами, или сатиновые румяна на выступающие зоны. Главное - без перебора.
Темные графичные брови
Слишком темные брови с идеально четкими линиями утяжеляют лицо. Они также делают его строже - едва ли это тот эффект, который хочется поддерживать в новогоднюю ночь.
Как исправить: смягчите линии и используйте цвет на полтона светлее, чем вы выбираете обычно. Отдайте предпочтение теням или карандашам с мягкой текстурой для более комфортной растушевки.
Перламутр на проблемных зонах
Перламутровые тени и хайлайтеры просто великолепно выглядят в упаковке, но на коже порой подчеркивают те недостатки, о которых вы могли даже не догадываться.
Как исправить: избегайте зон с активной мимикой. Дополнительное сияние будет уместно во внутренних уголках глаз, на скулах и подвижном веке.
Четкий контур темных губ
Идеально очерченные губы с глубокими оттенками из темной части палитры - классика, которая, увы, может прибавить лет. Особенно если естественный контур начала терять свою четкость.
Как исправить: растушевывайте контур и выбирайте более мягкие оттенки. Отлично работают кремовые текстуры, сатин или глянец - они освежат образ и добавят губам объема.
Перегруженные глаза
Яркие тени, стрелки, накладные ресницы, четко прокрашенная линия нижнего века - не стоит на новогодний макияж "надевать" все самое лучшее одним махом.
Как исправить: делайте один акцент в макияже. А если выбор слишком сложный, то стоит помнить о мягкой растушевке и более светлых оттенках - полтона порой становятся в мэйкапе решающими.
Игнорирование подготовки кожи
Даже самый удачный макияж с идеально подобранными средствами и оттенками может превратиться в катастрофу, если кожа обезвожена и не была предварительно очищенной.
Как исправить: увлажнение - ваш лучший союзник. Легкая сыворотка или крем, патчи под глаза для сияющего взгляда - все это за пару часов до макияжа сыграет вам на руку.
Что такое макияж?
Макияж - это моделирование, подправка (корректировка) формы и цвета лица. С помощью декоративных препаратов ставится цель подчеркнуть привлекательные черты лица. Самое важное - уметь использовать эти препараты. Хороший макияж должен быть нежным и подчеркивать всю тонкость самого макияжа; он должен быть естественным, почти незаметным. При правильном нанесении и своевременном устранении он не нарушает привычных процессов в коже. Днем он выполняет роль тонкого слоя, эффективно защищающего кожу от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. В декоративных препаратах, производимых современной косметической индустрией, содержится огромное количество полезных для кожи ингредиентов, сообщает Википедия.
