Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст

Анна Подгорная
29 декабря 2025, 12:35
Главред делится секретами, как не испортить новогодний макияж и настроение.
новогодний макияж
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/karolajna_creative, instagram.com/hey_mania

Новогодние праздники - это то самое время, когда хочется выглядеть особенно ярко. Больше блеска, насыщенней цвета - кажется, что именно так должен создаваться вау-эффект в новогоднем макияже. Но на практике это нередко работает против нас и визуально добавляет несколько лет. Большинства ошибок в макияже, к счастью, легко избежать.

Главред разбирает самые частые промахи и раскроет, как их избежать.

Слишком плотный тон

Плотный тональный крем кажется надежным решением для вечернего выхода, но именно он чаще всего подчеркивает морщинки и заломы, сухость и несовершенства кожи. Особенно это заметно при искусственном освещении.

видео дня

Как исправить: выбирайте легкие текстуры с сияющим финишем. А если есть зоны, которые хочется перекрыть сильнее, используйте консилер точечно вместо "штукатурки" на все лицо.

новогодний макияж
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / фото: instagram.com/unfilteredover50

Перебор с матовостью

Долгое время матовая кожа считалась признаком ухоженности, но в новогоднем макияже это может сыграть злую шутку. Полностью матовое лицо без может выглядеть усталым и "плоским".

Как исправить: добавьте немного живого сияния - кремовый хайлайтер с мелкими частицами, или сатиновые румяна на выступающие зоны. Главное - без перебора.

новогодний макияж
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / фото: instagram.com/muaburcinbarven

Темные графичные брови

Слишком темные брови с идеально четкими линиями утяжеляют лицо. Они также делают его строже - едва ли это тот эффект, который хочется поддерживать в новогоднюю ночь.

Как исправить: смягчите линии и используйте цвет на полтона светлее, чем вы выбираете обычно. Отдайте предпочтение теням или карандашам с мягкой текстурой для более комфортной растушевки.

новогодний макияж
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / фото: instagram.com/looks.by.lottie

Перламутр на проблемных зонах

Перламутровые тени и хайлайтеры просто великолепно выглядят в упаковке, но на коже порой подчеркивают те недостатки, о которых вы могли даже не догадываться.

Как исправить: избегайте зон с активной мимикой. Дополнительное сияние будет уместно во внутренних уголках глаз, на скулах и подвижном веке.

новогодний макияж
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / фото: instagram.com/whitneykshepherd

Четкий контур темных губ

Идеально очерченные губы с глубокими оттенками из темной части палитры - классика, которая, увы, может прибавить лет. Особенно если естественный контур начала терять свою четкость.

Как исправить: растушевывайте контур и выбирайте более мягкие оттенки. Отлично работают кремовые текстуры, сатин или глянец - они освежат образ и добавят губам объема.

новогодний макияж
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / фото: instagram.com/julia.trombetta

Перегруженные глаза

Яркие тени, стрелки, накладные ресницы, четко прокрашенная линия нижнего века - не стоит на новогодний макияж "надевать" все самое лучшее одним махом.

Как исправить: делайте один акцент в макияже. А если выбор слишком сложный, то стоит помнить о мягкой растушевке и более светлых оттенках - полтона порой становятся в мэйкапе решающими.

новогодний макияж
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / фото: instagram.com/ann.wiec

Игнорирование подготовки кожи

Даже самый удачный макияж с идеально подобранными средствами и оттенками может превратиться в катастрофу, если кожа обезвожена и не была предварительно очищенной.

Как исправить: увлажнение - ваш лучший союзник. Легкая сыворотка или крем, патчи под глаза для сияющего взгляда - все это за пару часов до макияжа сыграет вам на руку.

уход за кожей
Новогодний макияж 2026 - как накраситься на Новый год без ошибок / фото: pexels.com

Читайте также:

Что такое макияж?

Макияж - это моделирование, подправка (корректировка) формы и цвета лица. С помощью декоративных препаратов ставится цель подчеркнуть привлекательные черты лица. Самое важное - уметь использовать эти препараты. Хороший макияж должен быть нежным и подчеркивать всю тонкость самого макияжа; он должен быть естественным, почти незаметным. При правильном нанесении и своевременном устранении он не нарушает привычных процессов в коже. Днем он выполняет роль тонкого слоя, эффективно защищающего кожу от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. В декоративных препаратах, производимых современной косметической индустрией, содержится огромное количество полезных для кожи ингредиентов, сообщает Википедия.

